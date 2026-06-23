Meta спира вътрешна програма за обучение на AI чрез наблюдение на действията на реални служители след пробив в сигурността - чувствителни данни за поведението им на работното място станаха достъпни за целия персонал на компанията.

Програмата, известна като Model Capability Initiative (MCI), започна през април и записва движенията на мишката, натиснатите клавиши и интеракциите на американски служители на Meta с цел подобряване на AI агентни системи.

Инициативата е задължителна за по-голямата част от персонала и вече предизвика остра вълна от недоволство: над 1000 служители подписаха вътрешна петиция срещу нея, а британските им колеги заговориха за синдикална организация.

Сега програмата се оказа в центъра на скандал с киберсигурността. Конкретен служител е подал доклад за инцидент с висок приоритет (SEV) заради разкриването на лични данни.

Според вътрешна документация, прегледана от "Ройтерс", сред изтеклата информация са "пълни заявки и транскрипции, лични разговори, данни за хора и представяне, DSS рейтинги за чувствителност от 1 до 4". Инцидентът е класифициран като SEV 2 по скала от 0 до 5, при която 0 е най-тежката степен.

"Имал съм достъп до лични данъчни и медицински данни от работния си компютър, както и хиляди други служители. Казаха ни, че тези данни ще бъдат защитени", пише един от служителите в дискусията около инцидента, цитирана от агенцията.

Говорителят на компанията Трейси Клейтън потвърди спирането на програмата и посочи, че Meta разследва случая. "Разработихме тази програма с гаранции за поверителност и към момента нямаме индикации данните да са били неправомерно достъпени от служители на Meta", заяви тя, цитирана от Reuters и Business Insider.

Недоволството вътре в компанията е видимо. "Изпитвам ярост. Фактът, че тези данни не са заключени, както първоначално бе обещано, е изключително разочароващ ", споделя един служител в понеделник в групов чат, чиито снимки са получени от Business Insider.

Реакциите идват на фона на сериозна деморализация сред персонала. Главният технологичен директор Андрю Бозуърт вече формулира посоката на развитие на Meta - и има много недоволни: "Визията, към която изграждаме, е такава, в която нашите агенти вършат основно работата, а ролята ни е да ги насочваме, преглеждаме и помагаме да се подобряват."

Служители тълкуват това като потвърждение, че обучават AI, който след това ще ги замени - опасение, което се засилва след съкращенията на около 10% от глобалния персонал на компанията по-рано тази година.

Последните скандали идват на фона на по-широки опасения за растежа на технологиите за наблюдение на служители - изследване на Northeastern University установява, че подобен софтуер вече не е ограничен само до дистанционна работа, а се разпространява и в традиционни офис среди.

Пробивът с MCI се нарежда до редица други скорошни инциденти в Meta - миналия месец уязвимост в AI чатбота на компанията позволи на хакери да превземат Instagram акаунти, а през март автономен AI агент предизвика сериозен инцидент по сигурността.