Според нови прогнози на изследователската фирма eMarketer компанията на Марк Зукърбърг Meta е на път да изпревари конкурента си Google и да се превърне в най-голямата платформа за дигитална реклама в света. Това може да се случи още тази година.

Фотофиниш

Wallstreet Journal съобщи, че нетните приходи на Meta от реклама ще достигнат над 243 милиарда долара през 2026 г. Това надминава с около 4 милиарда прогнозните рекламни приходи на Google.

Брутните приходи от реклама на Google остават по-големи, но разходите, които компанията плаща на партньорите си за разпространение, намаляват нетната ѝ цифра под тази на Meta.

Промяната се натрупва от години. През ноември 2025 г. eMarketer отбеляза, че разликата между двете компании "никога не е била толкова малка", прогнозирайки, че Google и YouTube ще генерират 229,42 милиарда долара приходи от дигитална реклама през 2026 г.

Това е малко повече отколкото Facebook и Instagram биха генерирали за Meta. Актуализирана прогноза от март 2026 г. изглежда е наклонила везните в полза на Meta.

AI помага в битката

Рекламният двигател на Meta се ускори бързо, отчитайки 22% увеличение спрямо предходната година. Само през четвъртото тримесечие приходите от реклама достигнаха над 58 милиарда долара, което е с 24% повече на годишна база.

Потенциалната смяна на караула отразява по-широко пренасочване в дигиталната реклама. Доминирането на Meta в социалната реклама е подпомогнато и от AI инструментите за таргетиране на реклами. Това стесни някогашната голяма разлика с модела на Google, ориентиран повече към търсенето.

А както Марк Зукърбърг каза на последния отчет за приходите на компанията: "През следващите няколко години рекламите ще бъдат най-важният двигател на растежа в нашия бизнес".

Битката е за вниманието на хората, а в нея печели само един.