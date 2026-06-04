Все повече собственици на жилища в САЩ изтеглят имотите си от продажба, съобщава CNBC. Това се случва, тъй като високите ипотечни лихви продължават да охлаждат търсенето и да ограничават възможностите за сключване на сделки.

През април 5,8% от всички жилищни обяви са били премахнати от пазара, показват данни на брокерската компания Redfin. Това е най-високият дял от март 2020 г., когато пандемията временно замрази целия жилищен сектор. Спрямо март делът на изтеглените оферти е нараснал с 3,8%.

Тенденцията е пореден знак, че американският жилищен пазар постепенно се превръща от пазар на продавачите в пазар на купувачите. След бума през годините на ниски лихви собствениците вече все по-трудно постигат цените, които очакват.

"Купувачите знаят, че имат сила при преговорите, често предлагат суми под обявената цена и настояват за проверки на имотите, но някои продавачи просто отказват да направят компромис", коментира агентът на Redfin Патриша Аман.

Най-голям дял на свалени обяви е отчетен в Атланта, където около 10% от жилищата са били изтеглени от пазара през април. Следват Сан Хосе с близо 9%, както и Лос Анджелис, Далас и Сиатъл с около 8%.

Основният натиск върху пазара идва от поскъпналото ипотечно финансиране. След кратко понижение в началото на годината лихвите по 30-годишните ипотечни кредити отново се повишиха и останаха на високи нива, което ограничава достъпността на жилищата за голяма част от купувачите.

Въпреки охлаждането на пазара цените засега не показват сериозен спад. Според главния икономист на Cotality Селма Хеп все по-малко регионални пазари отчитат понижение на цените на годишна база, което е знак за постепенно стабилизиране.

Междувременно предлагането продължава да расте. Броят на наличните жилища на пазара се е увеличил с близо 6% през април спрямо предходния месец, а подписаните предварителни договори за покупка са нараснали с 1,4%.