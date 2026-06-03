Концесионирането на редица големи инфраструктурни проекти е единственият начин при сегашното състояние на държавата те да бъдат направени. Това призна пред журналисти във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

"При една държава, в която всяка година бюджетът става все по-зле, безкрайно ясно е, че, за да развиваме пътната инфраструктура, трябва да направим това и ще го направим - нямаме избор", подчерта той.

Даде и конкретни примери за инфраструктура, които може да бъде изградена чрез концесия:

АМ Русе - Маказа

АМ "Черно море"

АМ "Рила"

Тунелът под Петрохан

"Недоизградените магистрали, непроектираните магистрали са толкова основни европейски коридори, че няма да има никакъв проблем да се намери икономически механизъм, който да е изгоден за двете страни - за държавата и за инвеститорите", коментира министърът.

Шишков подчерта, че за подобно развитие при АМ "Хемус" към момента не се мисли и тя ще бъде изградена с пари от бюджета. В същото време обаче той беше категоричен, че строителните фирми първо трябва да изградят участъците, за които са получили авансово средства, като работят на цените, които са били предварително договорени.

Едва след това ще може да се водят разговори за дострояването на аутобана.

Отново с държавни пари ще се довърши и магистралата до Видин.

Шишков посочи, че държавата ще внедрява изкуствен интелект при пътното планиране и проектиране, но също и при процедурите по концесиониране с цел да се намери най-доброто "търговско решение".

"Ние влязохме в Шенген без да сме готови транспортно за Шенген. Сега трябва да наваксаме и на нас ни се пада тази отговорност", подчерта Шишков.