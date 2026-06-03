Министерският съвет освободи Румен Спецов от длъжността особен търговски управител на "Лукойл" и назначи на поста Евгени Симеонов, предаде БТА, като цитира вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

По думите му предложението за промяната е било прието единодушно от Съвета по сигурността и е потвърдено от Министерския съвет.

Пулев посочи, че мотивите за смяната са "комплексни", но определи аргументите за нея като категорични.

"Това да си проверявал в качеството си на служител на НАП Добрич касови бележки от продажбата на горива на бензиностанции не дава нужното основание и не вдъхва нужното доверие, че разбираш този много комплексен механизъм и пазар, свързан с нефт и деривативни продукти", каза вицепремиерът, цитиран от "Фокус".

Пулев заяви, че Спецов не е представил 6-месечен оздравителен план за дружествата от групата на "Лукойл".

Според министъра Евгени Симеонов притежава необходимия професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществява ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата от групата "Лукойл".

Бившият шеф на НАП Румен Спецов беше назначен в "Лукойл" от предното редовно правителство през ноември 2025 г. Тогава това се наложи заради поставянето на руската компания под санкции - задачата на особения управител е да гарантира, че дружествата функционират и им се търси купувач, но печалба не се прехвърля към Русия.

Промяната в законодателството даваше възможност на Спецов да продаде активите на "Лукойл", но преди седмица правомощията му бяха орязани и беше въведен административен и съдебен контрол.

Междувременно швейцарското дружество Litasco, което стои зад бизнеса на "Лукойл" у нас заплаши България със съд заради незаконно отчуждаване.

Министър Пулев направи препратка към предизвикалия скандал начин на приемането на законодателството, на база на което Спецов отиде в "Лукойл", но без подробности: "Тук, с риск да бъда критикуван, аз разполагам с много информация по линия на службите, поверителна, класифицирана информация, която не мога да споделя сега с вас. Ние ще покажем един друг модел на поведение, на държавническо мислене, за разлика от модела "Борисов". Вие знаете на какво се нагледахте - 30 секунди агресия в комисия, в заседание, водят до потенциални щети от 3 милиарда за българските данъкоплатци. Аз няма да използвам сега моите 30 секунди, за да направя нещо, което е срещу държавата и интереса на потребителите. Така че това е едно решение, свързано с националната сигурност, свързано с желанието ни да има един прозрачен процес на ценообразуване".

Кой е новият особен управител?

Кариерата на родения през 1986 г. Евгени Симеонов в държавния апарат започва през 2016 г. като младши специалист, а впоследствие заема ръководни позиции, като до момента беше председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Източник: ДАМТН

Завършил е бизнес администрация в Колежа по икономика и администрация в Пловдив и в Стопанската академия в Свищов, както и магистратура по технически надзор на съоръжения с повишена опасност във Висшето транспортно училище.

Имал е фирми за внос и търговия с различни стоки - включително горива.