С 6 месеца е удължен срокът на дерогацията за дружествата на "Лукойл" в България, т.е. до 29 октомври. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ продължи лиценза за дейността без нито една забележка към обосновката, с която Министерството на енергетиката поиска удължаването на дерогацията, съобщиха от българското министрество.

Новата отсрочка има съществено значение за осигуряване на предвидимост и стабилност на пазара, позволявайки извършването на трансакции с "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Авиейшън България" ЕООД и "Лукойл България Бункер" ЕООД, коментира министърът на енергетиката Трайчо Трайков.

Решението идва в момент на тежка глобална енергийна турбулентност и ще предотврати потенциално най-сериозната енергийна, икономическа и логистична криза, която България и регионът биха могли да преживеят в условия на ескалираща нестабилност в Близкия изток и силно ограничени доставки на петрол, посочват от българското Министерство на енергетиката.

Какво беше предотвратено на практика

Без удължаването, след 29 април 2026 г. България би се изправила пред непосредствен риск от сериозни сътресения в горивния сектор, като:

Пълно спиране на рафинерията в Бургас - основният източник на преработка на суров петрол в страната.

Блокиране на над 80% от стратегическите резерви, съхранявани в инфраструктурата на "Лукойл".

Прекъсване на доставките на 75% от дизела, 57% от бензина, 89% от авиационното гориво и 78% от бункерното гориво за българския пазар.

Сериозни затруднения в работата на международните летища и рискове за съюзническата авиация в Черноморския регион.

Затваряне на значителна част от бензиностанциите в страната

Рязък ценови натиск, недостиг на горива и потенциално социално напрежение

Глобален контекст

Решението е взето в усложнена международна среда, характеризираща се с:

Сериозни смущения в доставките през Ормузкия проток - най-значими от над десетилетие;

Ограничена наличност на неруски суров петрол;

Безпрецедентни логистични срокове и разходи.

В тези условия дори краткотрайно прекъсване на доставките би могло да доведе до незабавен срив в работата на рафинерията и на вътрешния пазар.