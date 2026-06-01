SoftBank Group измести Toyota от позицията на най-скъпата компания на Токийската фондова борса - за първи път от над две десетилетия насам, пише Nikkei Asia. Акциите на японския технологичен конгломерат скочиха с над 8% в понеделник, достигайки рекордна стойност, а пазарната му капитализация се покачи до 46 трилиона йени (около 289 млрд. долара).

Пазарната капитализация на Toyota остава около 45 трилиона йени.

Последният път, когато SoftBank е надминавала Toyota по пазарна стойност, е през март 2000 г. - на върха на балона с dot-com компаниите.

Залогът на Масайоши Сон

SoftBank е основана през 1981 г. от Масайоши Сон и се превърна от дистрибутор на софтуер в един от най-влиятелните технологични инвестиционни фондове в света. Компанията е известна с ранни и агресивни залози в трансформиращи технологии - сред най-успешните са инвестициите в Alibaba и Arm Holdings.

Днес основният двигател на растежа е изкуственият интелект. SoftBank е поела ангажимент да инвестира над 60 млрд. долара в OpenAI, което би ѝ дало около 13% собственост в компанията. Само за деветте месеца до март тази година инвестиционните печалби от OpenAI надхвърлиха 45 млрд. долара.

Очакваното листване на компанията на Сам Алтман със сигурност ще донесе още позитиви за японския конгломерат.

Покачването на акциите на SoftBank обаче не се дължи само на OpenAI. Arm Holdings - британският дизайнер на чипове, придобит от SoftBank през 2016 г., в който конгломератът все още държи около 90% дял - също отчете ръст от над 100% от началото на април.

Резултатите говорят сами. За първото тримесечие на 2026 г. SoftBank отчете нетна печалба от 1,82 трилиона йени (11,4 млрд. долара) - 3,5 пъти повече спрямо същия период на миналата година. От началото на април акциите са нагоре с около 120%.