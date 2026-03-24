Японският автомобилен производител Toyota Motor ще вложи $1 милиард в разширяване на производството си в САЩ. Това се случва в момент, когато глобалните автомобилни компании са под натиск да локализират повече мощности заради мита, търговски ограничения и политически натиск върху индустрията.

От сумата $800 милиона ще бъдат инвестирани в завода в Джорджтаун, щата Кентъки, където ще бъде увеличено производството на моделите Toyota Camry и Toyota RAV4. Останалите $200 милиона ще отидат за предприятието в Принстън, Индиана, което произвежда SUV модела Toyota Grand Highlander.

Инвестицията е част от по-широк план на компанията да вложи до $10 милиарда в САЩ до края на десетилетието. Според главния оперативен директор на Toyota за Северна Америка Марк Темплин стратегията е свързана с дългосрочната политика на компанията да произвежда автомобилите си близо до пазарите, на които ги продава.

План за ограничаване на щетите

Решението идва в период на засилено напрежение около търговската политика на САЩ. Промените в митата и търговските споразумения през последните години увеличиха разходите за производителите, като от Toyota вече предупредиха, че американските тарифи могат да им струват около 1,4 трилиона йени (около $9 милиарда) за текущата финансова година.

Още през ноември компанията потвърди намерението си да разшири инвестициите си в страната, малко след като президентът Доналд Тръмп заяви, че очаква повече производство да бъде изнесено в САЩ. Темата за местното производство се превърна в ключова за автомобилната индустрия, която се опитва да балансира между глобалните вериги за доставки и политическия натиск за вътрешни инвестиции.

Председателят на компанията Акио Тойода нееднократно е подчертавал значението на американския пазар за групата, която осигурява работа на близо 48 000 души в страната. Toyota вече се ангажира и да изнася произведени в САЩ автомобили за Япония след последните промени в правилата за автомобилен внос, договорени в рамките на двустранно търговско споразумение.