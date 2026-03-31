Hanwha Aerospace România представи индустриален пакет на стойност 1,3 милиарда евро, насочен към изграждане на суверенен отбранителен капацитет в Румъния и превръщането на страната в значим производствен и иновационен център в европейската отбранителна индустрия, предаде агенция Agerpres.

Това е пореден знак, че Южна Корея и нейната добре развита отбранителна индустрия намира не само пазари, но и партньори в Европа.

Пакетът е структуриран върху два допълващи се стълба. Първият обхваща директни индустриални инвестиции — развитие на местен производствен капацитет, включително инфраструктура, производствени съоръжения и интегриран трансфер на технологии. Целта е изграждането на суверенна отбранителна индустриална база в страната, подкрепена от местен инженерен потенциал и индустриален опит.

В рамките на този стълб се предвижда създаването на интегрирани производствени и изпитателни съоръжения, стартиране на програма за дронове "Made in Romania", изграждане на индустриален хъб за безпилотни наземни превозни средства, както и локализиране на производството на ракети с малък и голям обсег чрез структуриран технологичен трансфер и съвместни предприятия.

Вторият стълб е насочен към дългосрочни инвестиции в технологии и иновации — изследвания и разработки в областта на бъдещите бойни системи, суверенни ISR и системи за ранно предупреждение, сателитни и AI базирани разузнавателни решения, автономни системи за морско разминиране в Черно море, както и съвместни разработки на ракетни системи отново поколение.

Основните бойни платформи, около които се структурира инвестицията, са самоходната гаубица K9, бронираната машина за снабдяване с боеприпаси K10 и потенциално — пехотната бойна машина Redback.

Производството на Redback в Румъния би генерирало значителни оперативни и индустриални ползи: платформата споделя задвижващ агрегат с избраната от северната ни съседка артилерийска система K9, което позволява съществени икономии при поддръжка, логистика и обучение, като едновременно с това задълбочава интеграцията на страната в европейските вериги за доставки.

Очакваният икономически ефект е внушителен. Програмата се оценява на 14,4 милиарда евро съвкупна икономическа стойност за следващото десетилетие и би поддържала над 9400 преки и косвени работни места.

Hanwha Aerospace România вече е получила необходимите регулаторни одобрения, включително разрешение за преки чуждестранни инвестиции от румънските власти. Местното индустриално присъствие и оперативната структура са приведени в съответствие с изискванията за допустимост по европейския инструмент SAFE (Security Action for Europe).

Наскоро беше открит и Hanwha Armoured Vehicle Centre of Excellence Europe — съоръжение, проектирано да поддържа производство, интеграция, изпитване и поддръжка на усъвършенствани наземни системи. Събитието бе представено не просто като стартиране на нов завод, а като символ на дългосрочно индустриално партньорство.