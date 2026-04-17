"Операцията е успешна, пациентът е мъртъв." С тази фраза румънският икономист Кристиан Сокол описва ефекта от наложените строги икономии в съседна Румъния. Според него страната вече е навлязла в дълбока икономическа криза, а опитът за намаляване на бюджетния дефицит чрез по-високи данъци и ограничаване на разходите е довел до рязък спад на потреблението, инвестициите и икономическата активност.

В анализ, публикуван от румънски медии, Сокол предупреждава, че през последните месеци икономиката на страната се е влошила осезаемо. Най-силно засегнат е секторът на услугите, където мерките са ударили директно покупателната способност на домакинствата.

Данните на румънския статистически институт показват, че през януари 2026 г. активността в хотелиерството и ресторантьорството е спаднала с 16% спрямо същия месец на миналата година. При хазартните и развлекателните дейности понижението е 9,1%, а и други сегменти на услугите отчитат сериозно свиване.

Според икономиста това е пряк резултат от повишения ДДС и акцизи, замразените доходи и растящия страх от икономическа криза. Потреблението в Румъния вече намалява 7 поредни месеца - най-продължителният и най-силен спад от кризата през 2009 г. насам.

"Намаляването на бюджетния дефицит не е въпрос на избор, но начинът, по който се прави, е грешен", смята Кристиан Сокол. По думите му тежестта на строгите икономии е била прехвърлена върху 95% от домакинствата и компаниите, което е ограничило потенциала на икономиката и е увеличило риска от социално напрежение.

Спад на инвестициите

Наред със срива в потреблението, икономиката е ударена и от замразяването на инвестициите. Големи частни проекти са отложени, а компаниите избягват нови заеми заради високите лихви и несигурната среда.

Държавата също инвестира по-малко. През първите два месеца на 2026 г. публичните инвестиции, финансирани от бюджета, са намалели с 3,1 млрд. леи спрямо същия период година по-рано. Общите инвестиции са се свили с 1,8 млрд. леи.

Сокол предупреждава, че така Румъния навлиза в порочен кръг - по-слабото потребление води до по-малко поръчки за бизнеса, компаниите отлагат инвестиции и съкращават разходи, а това допълнително забавя икономиката.

Какъв е изходът?

Според него изходът не е в още по-строги ограничения, а в смяна на модела. Икономистът предлага комбинация от по-справедливо намаляване на бюджетния дефицит и целенасочени мерки за възстановяване. Сред тях са повече публични инвестиции, подкрепа за индустрията и технологиите, по-евтина енергия и по-голяма данъчна тежест за най-богатите.

Сред препоръките му са и ускорено развитие на индустриални клъстери, инвестиции в нови технологии като изкуствен интелект, индустриална автоматизация и дигитализация, както и намаляване на бюрокрацията.

Според него без подобна промяна Румъния рискува да остане в капана на ниския растеж и стагфлацията.