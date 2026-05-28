Международният доставчик на облачни услуги и свързаност M247 Global планира значително разширяване на инфраструктурата си в Румъния. Това съобщи Богдан Гаврилуца - директор "Международни продажби", на конференция за Световния ден на телекомуникациите.

Компанията планира да инвестира десетки милиона евро в двата си центъра за данни в Букурещ, за да увеличи мощността от 2 на 7 мегавата, като за целта ще бъде прокаран допълнителен електропровод. Очаква се проектът да приключи в рамките на около година, съобщи Economica.

Разширяването на дейността не се ограничава до столицата. През април M247 придоби и Euro Data Center в Брашов. Новото съоръжение ще функционира като самостоятелен инфраструктурен регион и ще осигурява географски разпределен капацитет за възстановяване при технически инциденти.

Преди месец компанията обяви многомилионна инвестиция в модернизирането му по образеца на центъра в столицата - съоръжение, работещо изцяло с възобновяема енергия, което миналата година отбеляза десетата си годишнина. Според експертите това е конкурентно предимство при привличането на клиенти от регулирани индустрии.

M247 Global обслужва клиенти в над 110 държави на пет континента в секторите на технологиите, телекомуникациите, финансите, здравеопазването и хазарта. Според платформата Termene през 2024 г. местното дъщерно дружество M247 Europe е отчело оборот от 125,55 милиона леи (около 23,9 млн. евро) и почти шесткратен ръст на печалбата до 30,87 милиона леи (5,9 млн. евро). Това индикира подобрена оперативна ефективност, а не просто ръст на продажбите.

Компанията оперира и у нас, като използва съоръженията на Telepoint в София "заради силното си географско разположение и превъзходния капацитет на натоварване". На този етап няма информация M247 да планира инвестиция в страната.

На този фон, в рамките на тазгодишното председателство на България на Стратегията на ЕС за Дунавския регион евродепутати, академици, институции и бизнес обсъдиха перспективите река Дунав да се превърне в европейски коридор на изкуствения интелект. Според експертите реката дава възможност за охлаждане на сървърите на центровете за данни, а за страната ни това ще означава изграждането на нови енергийни мощности, предаде БНТ.

Инвестициите на M247 в Брашов и Букурещ показват, че Румъния се утвърждава като регионален хъб за дигитална инфраструктура и изкуствен интелект. За България въпросът ще успее да привлече подобен тип капитал все още остава без отговор.