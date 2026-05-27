Румънската национална компания за администриране на пътна инфраструктура постигна съдебна победа в Италия срещу строителя от Италия WeBuild, пише Romania Insider.

Компанията съди CNAIR, за да блокира изпълнението на гаранцията от над 87 милиона румънски леи, свързана със забавянията, регистрирани при строителството на окачения мост в Браила, югоизточна Румъния.

През юни 2025 г. CNAIR окончателно спечели делото в Апелативния съд в Букурещ срещу WeBuild по същата причина. Според съдебните документи строителят е регистрирал повече от 800 дни забавяне при завършването на работите.

Окаченият мост над река Дунав, един от най-големите инфраструктурни проекти в Румъния, беше открит на 6 юли 2023 г. Скоро след това шофьори съобщиха за проблеми с асфалта, който стана неравен. През октомври 2024 г. мостът беше ремонтиран за четвърти път с нова рецепта за битумна смес, адаптирана към спецификите на този мост, според строителя.

Поради проблемите с моста, румънските власти завършиха приемането му едва през 2025 г., две години след откриването му. Първоначалната стойност на проекта за моста над Дунав беше 1,996 милиарда леи без ДДС, а строителят беше консорциумът Astaldi S.P.A. - IHI Infrastructure System Co. Ltd., настоящо име Webuild.

"Ще продължим да защитаваме законния интерес на Румъния в съдилищата навсякъде, независимо от имената на компаниите или лицата, които се опитват да го засегнат", написаха представителите на CNAIR на страницата на компанията във Facebook.

Мостът е един от най-големите висящи мостове в Европа, най-големият над река Дунав и най-голямата инфраструктурна инвестиция на Румъния през последните 30 години.

Наричан "Златната порта на Румъния", той е с обща дължина от 1974,3 метра, с основен отвор от 1120 м и два странични отвора с дължина около 490 м и 365 м.

Мостът свързва черноморските пристанища и делтата на река Дунав с останалата част на страната и с по-широката Трансевропейска транспортна мрежа.