Ferrari представи първия си изцяло електрически автомобил, отбелязвайки промяна с висок залог от страна на производителя на луксозни спортни автомобили, съобщава CNN Business. Това се случва, докато различни конкуренти, сред които Porsche и Lamborghini, намаляват амбициите си за електрически превозни средства, позовавайки се на слабото търсене.

Четиривратият Luce е разработен с помощта на бившия главен дизайнер на Apple Джони Айв и неговия колектив LoveFrom и е първият петместен автомобил на Ferrari. Ferrari се стреми да привлече семейства с дълбоки джобове, предлагайки им удобни седалки, висок клас технологии и 600-литров багажник.

Доставките на дългоочаквания Luce, на цена от 550 000 евро, се очаква да започнат през четвъртото тримесечие на 2026 г.

"Това е резултат от пет години работа", заяви главният изпълнителен директор Бенедето Виня пред повече от 200 репортери в Рим.

Luce, който усилва естествените вибрации от задвижващия си агрегат на електрическия автомобил, за да запази интуитивната привлекателност на традиционното Ferrari, бележи риск, че едно поколение, пропито с технологии и изкуствен интелект, и по-малко привързано към запазената марка на 12- и 8-цилиндровите двигатели, ще премине към високотехнологични луксозни електрически превозни средства.

От Ferrari се надяват, че това ще им даде възможност да се разширят още повече на пазари като Китай, където електрическите превозни средства вече са широко разпространени, а големите бензинови автомобили са силно обложени с данъци.

"В нашата клиентска база има много хора, които все още търсят нещо съвсем различно, което да се използва в различни моменти от живота", коментира главният маркетинг и търговски директор на Ferrari Енрико Галиера.

"Абсолютно зашеметяващо е", добави Галиера за автомобила, който разполага с четири електрически двигателя - по един на колело - които спомагат за постигането на над 1000 конски сили, максимална скорост над 310 км/ч и повишена пъргавина за автомобил с тегло над 2,2 тона. Luce има пробег от над 500 километра.

Светлинно шоу в Рим представи пет автомобила Luce, боядисани от червено на Ferrari до бяло и светлосиньо, които бележат разрив с агресивния, мускулест, характерен спортен стил на автомобилния производител с по-голяма каросерия и просторен дизайн, осветен от стъкло.

Интериорът на Luce се отдава на традиционния лукс на Ferrari, с повърхности от кожа, стъкло и анодизиран алуминий, както и няколко физически контрола, които се различават от изцяло дигиталния, сензорен подход на Tesla и някои китайски производители на електромобили.