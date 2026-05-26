Бургас отново ще бъде домакин на международния Burgas Connectivity Forum, който тази година ще се проведе на 27 и 28 май. Събитието, което се организира за четвърта поредна година, ще събере експерти, представители на бизнеса, дипломацията, политиката и неправителствения сектор от над 15 държави.

Това заяви в студиото на Money.bg Златозара Стоилова, проектен мениджър във фондация "Конрад Аденауер" в България. По думите ѝ форумът вече се е утвърдил като платформа, която поставя на едно място темите за инфраструктурата, енергетиката, сигурността, икономическото развитие и ролята на Черно море като връзка между Европа и Азия.

"Могат да очакват международно присъствие. Очакваме експерти от над 15 държави в Бургас, за да говорим за теми, свързани с критичната инфраструктура, проекти в сферата на енергетиката и геополитическите аспекти на позиционирането на Черно море като връзка между Европа и Азия", посочи Стоилова.

Сред държавите, които ще бъдат представени на форума, са Албания, Турция, Гърция, Румъния, Молдова, Кипър, Украйна, България, Германия и Австрия.

Свързаността не е само пътища

Форумът е част от официалната програма на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Според Стоилова това партньорство е естествено, защото темата за свързаността е ключова както за европейската политика, така и за региона на Средиземноморието и Черно море.

"Кипърското посолство също има сред своите приоритети свързаността на Европа, връзката със Средиземноморието и влиянието на присъствието или отсъствието на свързаност, особено енергийна. Затова те припознаха идеята да бъдат наши партньори", обясни тя.

По думите ѝ една от основните цели на Burgas Connectivity Forum е да покаже, че свързаността не означава само пътища. Тя включва движение на хора, знания, технологии, енергия, капитали и идеи.

"Когато започнахме, свързаността се приемаше единствено като пътища. А всъщност тя е пренасянето на хора и знания от точка А до точка Б. Важно е да използваме всички инструменти на свързаността - инфраструктурна, дигитална, енергийна - за стимулиране на конкурентоспособността на икономиката и за подобряване на възможностите на обществата в нашия регион", каза Стоилова.

Финансовата свързаност влиза във фокуса на форума

Тази година специален фокус ще бъде поставен и върху финансовата свързаност. В програмата ще участват представители на Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Commerzbank и други финансови институции. Целта е да бъдат обсъдени инструментите за финансиране на стратегически проекти в енергетиката, транспорта и инфраструктурата.

Сред ключовите панели ще бъде този за инвестиции в стратегически важни сектори, включително енергетика и транспортна свързаност. В него се очаква участие на експерти и представители на институции, сред които президентът Росен Плевнелиев, министърът на енергетиката Жечо Станков и изпълнителният директор на Световната банка за България.

"Важно е да обсъдим финансовите инструменти за финансиране на важни за региона проекти. Тази година имаме специален фокус върху финансовите инструменти, защото чрез тях се развиват както човешките таланти, така и директните инвестиции в инфраструктура", подчерта Стоилова.

Черно море — не само зона на риск, а регион с икономически потенциал

Форумът ще обърне внимание и на ролята на Черно море като икономически и стратегически регион. Според Стоилова то често се разглежда основно през призмата на сигурността и военните рискове, но потенциалът му е много по-широк.

"Черно море понякога се гледа като забравено море, а то е важно море и е в центъра на развитието на Европа като континент и като връзка между Европа и Азия", заяви тя.

По думите ѝ икономическите възможности на Черно море са значителни, включително в сферите на енергетиката, логистиката, търговията и добива на природни ресурси. Затова форумът ще постави акцент не само върху сигурността, но и върху бизнеса, дипломацията и регионалното сътрудничество.

В програмата ще бъдат засегнати теми като търговските коридори между Европа и Азия, логистиката през Черноморския басейн, сигурността, движението на хора и ролята на институциите. Участие ще вземат представители на логистичния сектор, енергийния сектор, финансови институции, както и представители на академичната общност, включително Морско училище - Варна.

От форум към реални партньорства

Според Стоилова един от най-важните резултати от предишните издания на форума е създаването на реални връзки между експерти и институции. Тя даде пример със сътрудничества, започнали именно след срещи в Бургас, които впоследствие са довели до експертни разговори и инициативи в Берлин, посветени на сигурността и логистиката в Черно море.

"За нас е истинска радост, че Черно море вече е силно представено и има много посланици в столицата на Германия - хора, които се интересуват от темата за икономическото развитие и развитието на региона", каза тя.

Домакинството на Бургас също не е случайно. Организаторите искат да покажат града като развиващ се инфраструктурен и икономически център на българското Черноморие. Първият ден на форума ще бъде с покани и ще се проведе в сградата на Общинския съвет, а вторият ден ще бъде отворен за публика и ще се състои в района на пристанищния комплекс.

Бургас, Варна и нуждата от по-силна черноморска свързаност

"Нашата идея е да показваме на нашите гости колко красив и развиващ се е Бургас. Гостите винаги са впечатлени от инфраструктурните проекти в града и от сътрудничеството с Община Бургас", посочи Стоилова.

Темата за свързаността между Бургас и Варна също ще бъде сред важните акценти. Според Стоилова по-добрата инфраструктура между двата черноморски града би отворила възможности за повече общи проекти, икономическо развитие и по-силна международна позиция на региона.

"Колкото по-свързан е един град със столицата или с Европа, толкова по-големи са шансовете му за икономическо развитие и международни възможности", коментира тя.

Организаторите очакват форумът да бъде не само място за официални панели, но и пространство за свободен обмен на идеи, контакти и практически решения. По думите на Стоилова целта не е да се критикува, а да се поставят важните теми на дневен ред и да се даде платформа на хората, които могат да предложат решения.

"За нас е важно да дадем пространство за свободно изразяване на мнения, на мечти, на концепции и на проекти. Елате в Бургас", призова тя.

Burgas Connectivity Forum 2026 ще се проведе на 27 и 28 май, като отворената част за публика е на 28 май на пристанище Бургас. Повече информация ще бъде публикувана на сайта на фондация "Конрад Аденауер" в България, както и в Money.bg като медиен партньор на събитието.