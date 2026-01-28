България официално става част от проекта за нова оптична връзка между Европа и Азия чрез подводната телекомуникационна система Kardesa. Тя ще използва вече изградено трасе на "Булгартрансгаз", както и друга инфраструктура на компанията, става ясно от официално съобщение.

Така нареченият Дигитален път на коприната преминава през Кавказ, Каспийско море и Централна Азия, като през Черно море ще бъдат свързани България и Грузия и ще бъдат предвидени отклонения към Турция. Планира се и такова към Украйна.

Проектът е изключително амбициозен и мащабите му са без аналог за региона.

По думите на изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" Владимир Малинов Kardesa превръща страната ни "в стратегическа входна точка на нов дигитален коридор между Европа и Азия".

Източник: Булгартрансгаз

Инвеститори в проекта са Vodafone и NEQSOL Holding, като общият обем на инвестицията надхвърля 100 млн. евро. Подводната част от проекта ще се изпълни от международната компания Xtera, която е световен лидер при подводните телекомуникации.

В България Novatel (част от групата на Deutsche Telekom) ще изгради и оперира цифровата инфраструктура в района на Ахелой, както и две независими оптични трасета до София. "Булгартрансгаз" предоставя тръба по трасето София - Ботевград - Плевен - Полски Сеновец - Търговище - Провадия - Лозенец - Стара Загора - Пловдив - Ихтиман - София, която е била първоначално предназначена за спомагателна комуникационна мрежа.

Освен това държавният газопреносен оператор ще предостави и възможност за колокация на оборудване в компресорните си станции. Други финансови ресурси "Булгартрансгаз" няма да влага, като обаче очакването е за солидни приходи при влизането в експлоатация на връзката.

Изграждането на Kardesa ще започне през 2027 г. от България, като целта е връзката да стане готова до средата на годината.

"Проектът ще засили диверсификацията и суверенитета на данните между Европа и Азия и ще допринесе за повишаване на киберсигурността в енергийния сектор, като предостави физически независима телекомуникационна свързаност за сигурната експлоатация на критична инфраструктура", подчерта Владимир Малинов.