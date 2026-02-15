Изчистени линии, широки крила и големи овални прозорци: G700 на Gulfstream е сред най-привличащите вниманието самолети на Сингапурското авиошоу - най-голямото търговско изложение за авиация и отбрана в Азия, предадоха световните медии.

Паркиран в един по-тих ъгъл на пистата, далеч от пътнически и обемисти военни самолети, той привлече дълги опашки от посетители, чакащи в жегата да надникнат вътре - знак за трайния интерес към един от водещите световни производители на частни самолети.

Опашките се движат бавно. Разговорите за продажби все още се водят на борда, тъй като клиентите обмислят самолети, които могат да струват десетки милиони долари. Влизате вътре и възхитата е незабавна, пише BBC.

Светлината струи през почти панорамни прозорци върху бледи кожени седалки и полиран дървен фурнир. Персоналът описва кабината като имаща "жилищни зони": едната с диван и телевизионна конзола, докато в задната част има спалня, която наричат ​​"гранд апартамент с душ".

Това е нещо повече от лукс. То отразява по-широка промяна в авиацията. Тъй като търговските авиокомпании продължават да преследват голям обем пътници, производителите на частни самолети се фокусират върху много по-малка, но далеч по-богата група клиенти.

Числата подчертават тенденцията. През 2025 г. полетите с частни самолети в световен мащаб достигнаха приблизително 3,7 милиона - с 5% повече спрямо 2024 г. и с около 35% повече, отколкото преди пандемията, според фирмата за авиационно разузнаване WingX.

Между 2020 г. и 2025 г. броят на лицата с ултрависока нетна стойност в световен мащаб или тези със състояние, надхвърлшо 30 милиона долара, също е нараснал с повече от 70%.

"Наблюдаваме голяма промяна в бизнес самолетите към по-големи корпорации и лица с висока нетна стойност", казва Скот Нийл, ръководител на световните продажби на Gulfstream.

"Все повече компании правят бизнес в световен мащаб и трябва да пътуват до повече места по света, а най-ефективният начин да направят това е с бизнес самолет."

Gulfstream не е сам: конкуренти, включително Dassault, Bombardier, Embraer и Textron Aviation, която произвежда самолети Cessna, се конкурират в това пространство. Но не всички одобряват тенденцията, като опасенията за околната среда са сред критиките, отправени към индустрията.

Въпреки това, производителите на самолети са усетили бизнес възможността. Авиокомпаниите - особено тези, които предлагат дълги маршрути и пълно обслужване - работят с ниски маржове на печалба. Авиокомпаниите обикновено печелят малка сума пари от дейността си, често само с 2% до 4% над това, което харчат, според Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA).

Частните самолети се продават в малки количества, но на много високи цени. Производителите на самолети печелят пари и от програми за поддръжка, части и поддръжка.

Източник: GettyImages

Френската компания Dassault Aviation, известна най-вече с военните си самолети, настоява за своя самолет Falcon, заявявайки, че технологията, разработена за бойните ѝ самолети, подобрява производителността и комфорта на бизнес самолетите.

Dassault казва, че корпорациите и правителствата са големи клиенти, както и заможните лица. Частните самолети може да струват десетки милиони долари, но Карлос Брана, ръководител на отдела за граждански самолети в Dassault Aviation, казва, че те са подходящи за често пътуващи.

Клиентите, които летят често, може да похарчат по-малко с течение на времето, отколкото биха похарчили за множество билети за първа класа. Той казва, че повечето купувачи не търсят толкова екстравагантност, колкото ефективност.

"Искам да стигна от тази точка до тази точка възможно най-бързо и да не губя време в прекачвания или връзки. Това е истинското нещо", заяви той пред BBC на борда на флагманския самолет Falcon на компанията.

"Те не гонят непременно лукс. Както виждате, този интериор е елегантен, добре направен, добре изработен, с високо качество на материализъм. Не е луксозен, не е прекалено луксозен - нямаме полилеи на тавана или нещо подобно. Това, от което се нуждаят, е да пътуват с възможно най-малко умора."

Намаляването на умората се е превърнало в ключов аргумент за тези производители на самолети. Те рекламират, че са подобрили налягането на въздуха в кабината, намалили са шума и са усъвършенствали интериора, за да направят дългите полети по-малко изморителни. Някои самолети поддържат налягането в кабината по-близо до това, което биха изпитали на земята, което според компаниите кара пътниците да се чувстват по-малко изтощени след дълги полети.

Източник: Wikipedia

Азия е важна част от историята на растежа. Според доклад на Alton Aviation Consultancy преди тазгодишното авиошоу в Сингапур, международният трафик в Азиатско-тихоокеанския регион е нараснал с 8% през 2025 г., изпреварвайки световния растеж от 6,8%.

Превозвачите са добавили над 600 нови маршрута от 2015 г. насам, подобрявайки свързаността с недостатъчно обслужвани дестинации. Въпреки че пътуванията с частни самолети са се забавили леко, те продължават да заемат по-голям дял от търсенето на премиум услуги, отколкото преди пандемията от Covid-19.

"Тук, в Азия, и особено в Югоизточна Азия, сме особено заети в момента. Пазарният ни дял расте. Доставяме повече самолети в региона... много сме заети във Виетнам. В Сингапур, Индонезия, Малайзия, Австралия, Нова Зеландия", коментира Скот Нийл от Gulfstream.

Dassault посочва нарастващото търсене и в Индия, Тайланд и Лаос. В страни като Индонезия и Филипините, където много летища имат по-къси писти, по-малките бизнес самолети могат да достигнат места, до които големите самолети не могат. Китай, който по едно време разполагаше с най-големия флот от частни самолети в Азия, се е охладил през последните години, според Dassault.

Брана очаква търсенето на частни самолети да се възстанови, тъй като все повече китайски компании се разширяват в световен мащаб, създавайки нарастваща нужда от по-бързи и по-директни пътувания, отколкото могат да предложат търговските полети.

Въпреки че Азиатско-тихоокеанският регион остава развиващ се пазар за бизнес самолети, той все още представлява много по-малък дял от световния флот в сравнение със САЩ, които съставляват около 70% от световния пазар на бизнес авиация.

Промяната предизвика критики. Някои анализатори казват, че фокусирането върху малка група богати купувачи отклонява вниманието и ресурсите от масовия пазар и не прави много за облекчаване на проблемите с веригата за доставки, които измъчват производителите на самолети от пандемията насам. Опасенията за околната среда също са големи.

Критиците по целия свят подчертават, че частните самолети са сред най-въглеродно интензивните начини за пътуване. Gulfstream твърди, че най-новите им самолети могат да летят, използвайки 100% устойчиво авиационно гориво, докато Dassault в момента подкрепя смес 50-50. Набавянето на достатъчно устойчиво авиационно гориво остава предизвикателство за цялата индустрия, тъй като производството все още е ограничено и струва много повече от конвенционалното реактивно гориво.

Производителите обаче подчертават, че по-новите самолети са много по-икономични от гледна точка на горивото и могат да летят на по-дълги разстояния без спиране, намалявайки общите емисии.

"Само в едно поколение самолети намалихме разхода на гориво за подобна мисия с 35%. Бяхме едни от пионерите с устойчиво авиационно гориво и продължаваме да инвестираме в ефективност и екологични показатели като част от нашия бизнес", казва Нийл от Gulfstream.

Преминаването към луксозни пътувания не се ограничава само до частни самолети. Търговските авиокомпании също се насочват към по-богатите пътници. Например, тайванската Starlux, която се нарича луксозен превозвач, се отказва от евтините билети и препълнените кабини.

Превозвачът разшири своите първи, бизнес и премиум икономични кабини и показа подобренията на авиошоуто в Сингапур с флагманския Airbus A350‑1000. Пътниците също така имат достъп до големи 4K телевизионни екрани, а седалките в кабините са проектирани да бъдат по-широки и по-удобни, отколкото в стандартните самолети.

Производителите на частни самолети и авиокомпаниите очевидно се фокусират върху комфорта, удобството и изцяло луксозното пътуване. Тъй като броят на свръхбогатите продължава да расте, това търсене на висок клас въздушни пътувания не показва признаци на забавяне.