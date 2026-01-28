Само трима от 10 изпълнителни директори (30%) очакват ръст на приходите през 2026 година, показва Годишното глобално проучване на PwC сред 4454 бизнес лидери от 95 държави. Това е най-ниското ниво на увереност за последните 5 години и показва устойчив спад при 38% през 2025 г. и 56% през 2022 г.

Песимизмът се засилва на фона на трудностите компаниите да превърнат инвестициите в изкуствен интелект в реална финансова възвръщаемост, както и заради нарастващите геополитически и киберрискове. Данните показват, че за повечето бизнеси AI все още не носи измерим ефект. 56% от анкетираните заявяват, че досега не са видели значима финансова полза от подобни инвестиции.

Само 12% отчитат едновременно намаляване на разходите и ръст на приходите.

Въпреки масовото експериментиране, проучването отчита ясно разделение между компаниите, които остават на пилотен етап, и тези, които внедряват AI в по-голям мащаб. Според PwC организациите с по-широко приложение на AI и изградени технологични и управленски рамки отчитат по-добри финансови показатели в сравнение с останалите.

Външни рискове

Несигурността се засилва и от външни рискове. 1 на всеки 5 изпълнителни директори (20%) очаква значителни финансови загуби от тарифни ограничения през следващите 12 месеца. Киберрисковете също излизат на преден план - 31% ги посочват като основна заплаха, а 84% планират допълнителни инвестиции в киберсигурност.

Въпреки по-слабите очаквания трансформацията остава стратегически приоритет. 42% от бизнес лидерите заявяват, че компаниите им са навлезли в нови сектори през последните 5 години, а 51% планират международни инвестиции.

САЩ остават водеща дестинация, но паралелно с това интересът към Индия се е удвоил на годишна база.