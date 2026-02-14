Понякога светът на големите капитали прилича на сцена от абсурдна пиеса. В края на работната седмица инвеститорите в логистичния сектор преживяха именно такъв момент, когато една компания с пазарна капитализация от едва 6 милиона долара - колкото струва приличен имот в Лондон или Ню Йорк, успя да изтрие милиарди от стойността на световни гиганти като DHL и Kuehne+Nagel.

Главният герой в тази история е Algorhythm Holdings. Доскоро фирмата се занимаваше с нещо далеч по-невинно: производство на караоке системи за автомобили. През 2025 г. обаче мениджмънтът реашва, че пеенето зад волана няма бъдеще, продава бизнеса за 4,5 млн. долара и се обявява за компания за изкуствен интелект.

Ударът на малкия Давид

Всичко започва с едно съобщение за възможностите на тяхната платформа SemiCab. От компанията обявяват, че софтуерът им позволява на операторите да увеличат обема на превозите с 300% до 400%, без да наемат нито един нов човек. Нещо повече - платформата обещава да намали "празния пробег" (когато камионите пътуват без товар) с над 70%.

"Никога и в най-смелите си сънища не съм си представял ден като днешния", признава пред "Гардиън" изпълнителният директор на Algorhythm Гари Аткинсън. Докато неговите акции скочиха с 30%, останалият свят потъна в червено.

Голиат в паника

Реакцията на пазарите беше мигновена и брутална, напомняща за търговските войни от ерата на Тръмп. "Нивото на параноя е от пета категория", коментира Джоузеф Шапошник, портфолио мениджър в Rainwater Equity.

Инвеститорите, вече изнервени от AI вълната в софтуерния сектор и имотите, сега видяха в логистиката следващата жертва.

В САЩ индексът Russell 3000 Trucking падна с близо 7%, а гигантът C.H. Robinson се срина с 15%. Вълната преля и в Европа, където акциите на DHL паднаха с 5%, а тези на Kuehne+Nagel International - с внушителните 13%.

Основанието за страховете е просто: ако AI може да оптимизира мрежите толкова ефективно, че да премахне огромната неефективност (в момента всеки трети камион пътува празен, губейки 1 трилион долара годишно), то традиционните посредници и големи автопаркове може скоро да станат излишни.

Технологичното уравниловка

Анализатори като Даниел Мур от Baird посочват, че се заражда дебат около т.нар. "агенти за автоматизация с отворен код" (като OpenClawl). Тези инструменти имат потенциала да автоматизират рутинните задачи в бек-офиса и да изравнят силите между малките оператори и големите корпорации.

Разбира се, има и гласове на разума. Мур подчертава, че автоматизацията не е нова тема и запазва оптимизма си за някои от големите играчи. Освен това, логистичният сектор в САЩ е притиснат и от нови регулации - транспортният министър Шон Дъфи ограничи достъпа на "неквалифицирани чуждестранни шофьори" до лицензи, което допълнително внася несигурност.

В търсене на имунитет

"Виждаме широкообхватна търговия, водена от страха от AI, която засяга всички ъгли на пазара, освен тези, които са имунизирани срещу ди Disruptions - материали, енергия, основни стоки", обобщава Нийл Уилсън от Saxo UK.

Дали една бивша фирма за караоке машини наистина ще промени фундамента на световната търговия, или сме свидетели на поредния епизод от борсовата истерия, предстои да разберем.

Но едно е ясно - в ерата на изкуствения интелект никой не е толкова голям, че да може да си позволи лукса да не се притеснява.