В съвременните военни конфликти все по-рядко се оказваш лице в лице с врага си. Това важи както за ударите по стратегически цели в дълбочина, така и даже за уличните сражения за всяка педя земя - сраженията в Украйна дават нови и нови доказателства за това, че живеем в нова епоха. В нея времето за реакция е минимално и затова способността да засечеш възможно най-рано опасността е въпрос на живот и смърт. Буквално.

Европа за първи път от десетилетия има сериозни опасения за своята сигурност и работи по най-големия ѝ "ъпгрейд" от края на Студената война насам. Ключова роля в него може да има българската компания Dronamics. Пионерът на карго операциите с големи безпилотни самолети обяви нова платформа за далечно радиолокационно откриване и въздушно ранно предупреждение в партньорство с германската компания Hensoldt.

Dronamics Detect & Defend може да даде на Европа нова локално произведена система, чрез която да следи границите си за въздушни, морски и наземни заплахи.

Що е то AWACS

Самолетите за далечно радиолокационно откриване (AWACS) имат на борда си мощен радар, който може да засича и следи голям брой цели в радиус от стотици километри. Този тип машини значително повишават обхвата на системите за ранно предупреждение - наземните радари са ограничени от хоризонта и по-трудно се справят с нисколетящи цели.

AWACS традиционно лети високо в небето часове наред и специалистите на борда му могат да действат като въздушен команден център, който насочва изтребители, ударни самолети, както и сухопътни или военноморски формирования.

Източник: iStock

Конфликти като "Пустинна буря" доказаха, че това е ключов актив както при офанзивни, така и при дефанзивни действия.

С какво разполагат натовските страни?

НАТО разполага с 14 самолета Boeing E-3A Sentry, базирани на остарялата платформа на Boeing 707. Френските ВВС имат още 4 такива машини от модификацията E-3F. Великобритания и Турция имат различни варианти на новия Boeing E-7, но говорим за по 3-4 машини. Развитието на модела претърпя тежък удар, след като ВВС на САЩ обявиха, че няма да го купуват.

Също толкова малобройни са и по-компактните летящи радари на база Gulfstream G550 (2 броя в Италия), Embraer EMB-145H (4 в Гърция), Saab S 106 (два на шведските ВВС) и Saab 340 (2 в Полша и 2 в Украйна). Новият Saab GlobalEye също към момента е с едноцифрен брой поръчки.

Източник: EPA/БГНЕС

Причината тези самолети да са толкова малко е изключително високата им цена - и то за машина, която е изложена на голям риск, изисква голям екипаж от висококвалифицирани специалисти и харчи огромно количество гориво. Просто няма как да бъдат навсякъде по всяко време.

Тук идва Black Swan

Високата цена на закупуване, рисковете и солените оперативни разходи ограничават класическите "летящи радари", но не са проблем за може би най-динамичната сфера в авиоиндустрията - дроновете.

Dronamics, които вече няколко години работят по карго дрон за осигуряване на "средната мисля" в логистиката, си партнират с германския производител на сензори за нуждата на отбраната Hensoldt, като резултатът е нещо, което главният изпълнителен директор на българската компания Свилен Рангелов определи в по-ранно интервю като "мини AWACS".

Източник: Dronamics

На борда на Dronamics Detect & Defend се инсталира MissionGrid системата на Hensoldt. Тя включва софтуера за управление на мисии MissMarvin и радара PrecISR. Според документацията на производителя той говорим за радиус на засичане с висока резолюция от 370 километра.

Дронът, който е на базата на товарния Black Swan, може да прелети 2500 километра или да прекара цяло денонощие във въздуха на 6000 метра височина.

Характеристиките са по-скромни от тези на съвременните пилотирани AWACS - но и идват при десетки пъти по-ниска цена, нулев риск за екипажа, а и с възможност дроновете да излитат от непретенциозна 400-метрова писта, а не само от големи и добре оборудвани авиобази.

Това е и цялостна промяна във философията. Ако до момента имахме само един команден пункт високо в небето, сега вече заедно с него може да има голям брой безпилотници, като всички те обменят данни в реално време - както помежду си, така и със земята.

Не е случайно, че Saab и General Atomics работят по подобен проект върху дрона MQ-9B. В този случай обаче говорим за многократно по-скъпо решение, което в по-голяма степен конкурира традиционния AWACS.

Ново предизвикателство пред Dronamics

"Геополитическата среда и стремежът към европейски произведени решения създават реален пазарен прозорец за стратегически клас III UAS (unmanned aerial system), в който попада Черния лебед", коментираха пред Money.bg от Dronamics.

По думите им зад старта на платформата стоят "конкретно търсене и нужди". Както е обичайно в сферата на отбраната, на този етап няма как да знаем чии нужди се визират: "Поради естеството, не сме в положение да споделяме информация относно конкретни заявки".

От компанията отбелязват, че в случая се надгражда вече тествана архитектура "с минимална модификация за интеграцията на модулни системи".

Източник: Dronamics

По-късно през тази година са планирани демонстрации, "последвани от внедряването му с фокус върху укрепване на защитата на Европа по Източния фланг, в Средиземноморието и в Атлантическия регион".

Black Swan направи първия си полет от летището в Балчик през май 2023 г. Амбицията на Dronamics е да създаде товарна авиокомпания, използваща десетки безпилотни самолети, като тя има споразумения в няколко държави. Все още обаче комерсиалните полети не са започнали.

Първоначално стартът им трябваше да бъде в Гърция, но по-късно беше взето решение това да се случи у нас. Междувременно Black Swan навъртя над 500 тестови полета от различни летища и е в ход производството на още бройки.

Променят ли се приоритетите на Dronamics след навлизането в сферата на отбраната? "Въздушната логистиката остава основно приложение. Способностите, които правят Черния лебед конкурентен в логистиката - голям обсег, издръжливост, товароносимост и автономност - са именно тези, които позволяват адаптиране към отбранителни мисии. Detect & Defend е разширение на платформата, а не смяна на посоката", отговарят от компанията.

И допълват, че "интересът към карго услугите продължава да бъде голям", но освен това скоро ще чуем от тях и за "други приложения на дрон платформата ни, които не изместват каргото, а го допълват".