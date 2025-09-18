Kawasaki Motors, световен лидер в двигатели и моторни машини, обяви стратегическо партньорство с Dronamics, специализирала в товарните дронове с дълъг обсег. Сътрудничеството предвижда интеграция на авиационните двигатели на Kawasaki в "Черния лебед" - безпилотен самолет, способен да превозва до 350 кг товар на разстояние от 2500 км.

Партньорството се основава на комбинираната експертиза на Kawasaki в двигателните технологии и на Dronamics в проектирането и експлоатацията на безпилотни апарати. Двете компании ще работят съвместно по целия процес - от развойната дейност до летателните тестове - с цел създаване на нов стандарт за ефективност и устойчивост в авиационното задвижване.

"Фактът, че Kawasaki избра нашия "Черен лебед" за основа на своето ново направление в авиационните двигатели, е чест и признание за технологичната сила, която изградихме през последното десетилетие," коментира в разпространено до медиите прессъобщение Константин Рангелов, съосновател и технически директор на Dronamics.

От българската компания обясняват, че партньорството укрепва връзките на Dronamics с японската индустрия - от материалите за производство до възможността за изцяло японска версия на "Черния лебед", която да обслужва товарни и граждански мисии, включително доставки при бедствия и пожарогасене.

"Сътрудничеството с Dronamics е ключова стъпка в подновения ни ангажимент към аерокосмическите иновации. Заедно можем да поставим нов стандарт в авиацията," заяви Хироши Томомори, изпълнителен директор и ръководител на Групата за авиационни системи в Kawasaki Motors.

Опитът на Kawasaki и ноу-хауто на Dronamics в тежкотоварните дронове ще ускорят комерсиализацията на следващото поколение авиационни двигатели, които ще осигурят по-добри характеристики и по-ниски разходи, затвърждавайки позицията на "Черния лебед" като лидер в товарния въздушен транспорт, посочват още от българската компания.