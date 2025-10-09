От този четвъртък компанията "Идеал Стандарт - Видима" официално ще носи новото име "Вилерой & Бох България". Решението следва придобиването на Ideal Standard Group от Villeroy & Boch през 2024 г. и представлява ключова стъпка към пълното обединяване на двете организации под единна корпоративна структура, обясняват промяната от самата компания.

Според разпространеното до медиите прессъобщение промяната подчертава важността на българските производствени мощности за глобалната мрежа на Villeroy & Boch и укрепва позициите на групата на местния пазар, като запазва приемствеността в дейността, екипите и взаимоотношенията с партньори и клиенти.

"Новото име символизира нашето място в едно по-голямо международно семейство и засилва присъствието ни в България", коментира Ярослав Дончев, изпълнителен директор на "Вилерой & Бох България". "Оставаме напълно отдадени на качеството и на удовлетворението на клиентите, служителите и бизнес партньорите си."

Компанията ще продължи да развива и управлява трите си водещи марки - Villeroy & Boch, Ideal Standard и добре познатата българска Vidima, която запазва силните си позиции при смесителите и душовете.

Производствените бази в Севлиево ще продължат да имат ключово значение в структурата на групата, обслужвайки както българския, така и международни пазари. С тази стъпка Villeroy & Boch Group потвърждава своя дългосрочен ангажимент към България като стратегически индустриален център и продължава развитието си като обединена и по-силна международна компания.