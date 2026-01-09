Огромен скок в броя на обявите за свободни работни места на годишна база са направили два от най-големите сектори в българската икономика - "Производство" и "Логистика и транспорт". Това показват данните на платформата JobTiger.

През декември 2025 г. обявите за работа в производството са с 51% повече, отколкото през същия месец на 2024 г., а при транспорта и логистиката изменението е с цели 55%.

Тези сектори са и на съответно второ и трето място като дял от общия брой обяви - съответно 22% и 17%, което означава, че заедно отговарят за над една трета от търсенето на пазара.

Общият брой на обявите е 23 600. Това е очакван 33-процентов предпразничен спад спрямо ноември, но на годишна база говорим за 2% ръст или около 400 предложения повече.

Той е разпределен и в още няколко сектора - "Административни и обслужващи дейности" (12% повече обяви на годишна база), "Здравеопазване и фармация" (11%), "Изкуство" (8%) и ИТ (1%). При "Маркетинг и реклама" няма промяна, а големи сектори като "Търговия и продажби" (водещ по общ брой обяви) и "Хотелиерство и ресторантьорство" са с по 2% спад за година.

Най-много са намалели обявите за работа в края на 2025-а спрямо 2024-а в сектор "Счетоводство, одит, финанси" - 9%.

На годишна база има 1470 предложения за дистанционна работа повече, като този тип обяви са 11,4% от общото предлагане и почти половината са в ИТ сектора.

В София са 46% от обявите за работа, а двуцифрен дял има само Пловдив (10%). Варна е със 7%, Бургас - с 4%, Стара Загора - с 3% и Русе - с 2%.