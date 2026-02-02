Цените на потребителски стоки, включително компютри, електрическо оборудване и транспортна техника, могат да скочат рязко тази година в резултат на стремително покачващите се разходи за превоз по море и не само. Според влиятелна браншова организация в глобалната търговска система се образуват "пукнатини".

Разходите за транспорт, енергия и суровини продължават да нарастват, а цените остават нестабилни, което може да се отрази на бизнеса и потребителите през 2026 г., показва проучване на британския Институт за снабдяване и доставки (CIPS), цитирано от "Гардиън".

Опасенията за сериозни смущения в веригите на доставки през следващите три месеца достигнаха най-високото си ниво от две години насам, което сочи на нарастваща тревожност сред специалистите по снабдяване.

Данните са от анкета, проведена в края на 2025 г. от CIPS - международна организация, представляваща 64 000 членове в сектора на снабдяването в 180 държави.

Мениджърите, отговорни за доставките, споделят, че често са първите в компаниите, които забелязват покачване на цените или затруднения при осигуряването на стоки.

Според тях несигурността и ценовата волатилност рискуват да станат постоянна характеристика на международната търговия, а не временно нарушение, тъй като след пандемичните сътресения последваха геополитически напрежения по целия свят.

Показателно е, че два от големите сюжети в световните новини - напрежението между САЩ и Иран и заплахите за нови тежки US мита за Европа, имат пряко отношение върху начина, по който стоките ще се придвижват.

Транспортът и логистиката са областта, в която най-вероятно ще се наблюдават значителни ценови скокове през 2026 г. Цели 22% от анкетираните специалисти съобщават за увеличение на разходите с над 10% до края на 2025 г.

Близо една пета (18%) отчитат подобни поскъпвания при компютри и периферно оборудване, докато 15% съобщават за повишение при транспортната техника и 14% при електрическите машини и апарати.

Тези ценови покачвания и продължаващата нестабилност подхранват очакванията за нов инфлационен натиск върху потребителите. Купувачите вече усетиха увеличения при някои компютри в края на миналата година - Lenovo и Dell повишиха цените с около 15%. През декември цените на определени лаптопи Dell скочиха между 130 и 765 долара в зависимост от модела.

Средната цена за спот превоз между Азия и западното крайбрежие на САЩ се повиши с близо 30% между края на декември и началото на януари - до 2757 долара за стандартен 40-футов контейнер, сочат данни от индекса Freightos Baltic.

Бен Фарел, изпълнителен директор на CIPS, коментира: "Волатилността вече не е изключение - когато логистичните разходи се колебаят с 20-30% за седмици, тези напрежения неизбежно се пренасят към бизнеса и потребителите".