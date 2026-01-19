Скандалните текстове в проекта за Закон относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги, които изненадващо бяха подкрепени от почти всички партии в готвещия се за закриване и избори парламент, предизвикаха изключително острата реакция на бизнеса.

20 работодателски и браншови организации определиха екзотичното за ЕС въвеждане на държавен контрол на цените, както и замразяването на такси като "груба, системна и непропорционална намеса в свободното ценообразуване и пазарните механизми".

Опитите на държавата да определя кое колко ще струва в магазина се провалиха в Унгария преди няколко години, като доведоха до куп други пазарни изкривявания, проблеми за бизнеса и изчезване на стоки от щандовете.

В Хърватия именно около влизането в еврозоната политиците също въведоха ценови тавани на определени стоки, като се смята, че това по-скоро е навредило в по-дългосрочен план на икономиката на страната отново заради пазарни изкривявания, заобикаляне на правилата и т.н.

У нас всеки потребител усеща поскъпване, но ангажираните с контрола за злоупотреби институции не намират проблем. Явно според навлизащите в кампания политици решението е още институции да се захванат с този контрол.

Какво се случи?

Припомняме, 167 народни представители от ГЕРБ-СДС, "Ново начало", "Възраждане", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ", МЕЧ, АПС, "Величие" и един независим подкрепиха на първо четене текстовете, писани от Мая Манолова, но внесени от Нина Димитрова от левицата и група нейни колеги от други групи.

Законопроектът предвижда до края на годината с решение на правителството да се определят конкретните стоки и услуги от първа необходимост - храни, банкови и телекомуникационни услуги, горива, лекарства без лекарско предписание и т.н. Те ще са с максимални цени на дребно и пределен размер на надценката на големите търговци (10% - като при Орбан в Унгария).

Предвижда се и изискване търговци, банки, бензиностанции и телекоми да върнат своите цени и такси на нивата от 1 януари миналата година.

"Има постъпили много сигнали за нарушения, ако процесът не бъде овладян своевременно, ще доведе до още по-голямо обедняване и сериозно социално напрежение", аргументира се Димитрова.

"Още първата седмица от работата на НС се предлага да се откажем от свободния пазар и да се върнем обратно към плановата икономика, което удря лоялните търговци и потребители. Спекулата не се бори с изкуствен таван на цените, а с конкурентност, прозрачни регулатори", репликира я Ивайло Шотев от ПП-ДБ, които единствени гласуваха срещу текстовете.

Според коалицията увеличението на цените е тръгнало от тегленето на огромни заеми и наливането им в икономиката, а в същото време Комисията за защита на конкуренцията не е показала реални резултати в борбата с картелите и злоупотребите - нейно основно предназначение.

Какво ще се случи?

"Предлаганите репресивни регулации върху цените и надценките представляват извънредна административна тежест, сериозен оперативен и правен риск за компаниите и директен фактор за дестабилизация на веригите на доставка, както на национално, така и на регионално ниво", предупреждават 20-те организации.

Според тях приемането на законопроекта в сегашния му вид може да доведе до следните рискове:

изтегляне на продукти от пазара и разширяване на сивия сектор;

ограничаване на предлагането и възникване на дефицити;

свиване на българското производство и повишаване на безработицата;

блокиране и отлагане на инвестиционни решения;

отслабване на покупателната способност на потребителите и свиване на вътрешното потребление.

"Еврозоната не може и не трябва да служи като оправдание за извънредни мерки, които де факто демонтират конкуренцията, подкопават принципите на свободния пазар и влизат в пряко противоречие с основополагащите правила на единния европейски пазар", категорични са от бизнеса.

Те отбелязват, че КЗК, КЗП, НАП и останалите компетентни органи имат нужните правомощия и няма нужда от паралелен режим на контрол, който отваря широко вратата за противоречиви тълкувания, селективно прилагане и административен произвол.

Подписалите позицията представляват значителна част от реалната икономика на България: