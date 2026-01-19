Скандалните текстове в проекта за Закон относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги, които изненадващо бяха подкрепени от почти всички партии в готвещия се за закриване и избори парламент, предизвикаха изключително острата реакция на бизнеса.
20 работодателски и браншови организации определиха екзотичното за ЕС въвеждане на държавен контрол на цените, както и замразяването на такси като "груба, системна и непропорционална намеса в свободното ценообразуване и пазарните механизми".
Свиващо се производство и натиск върху производителите може да изкривят пазара
Опитите на държавата да определя кое колко ще струва в магазина се провалиха в Унгария преди няколко години, като доведоха до куп други пазарни изкривявания, проблеми за бизнеса и изчезване на стоки от щандовете.
В Хърватия именно около влизането в еврозоната политиците също въведоха ценови тавани на определени стоки, като се смята, че това по-скоро е навредило в по-дългосрочен план на икономиката на страната отново заради пазарни изкривявания, заобикаляне на правилата и т.н.
У нас всеки потребител усеща поскъпване, но ангажираните с контрола за злоупотреби институции не намират проблем. Явно според навлизащите в кампания политици решението е още институции да се захванат с този контрол.
Какво се случи?
Припомняме, 167 народни представители от ГЕРБ-СДС, "Ново начало", "Възраждане", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ", МЕЧ, АПС, "Величие" и един независим подкрепиха на първо четене текстовете, писани от Мая Манолова, но внесени от Нина Димитрова от левицата и група нейни колеги от други групи.
Законопроектът предвижда до края на годината с решение на правителството да се определят конкретните стоки и услуги от първа необходимост - храни, банкови и телекомуникационни услуги, горива, лекарства без лекарско предписание и т.н. Те ще са с максимални цени на дребно и пределен размер на надценката на големите търговци (10% - като при Орбан в Унгария).
Предвижда се и изискване търговци, банки, бензиностанции и телекоми да върнат своите цени и такси на нивата от 1 януари миналата година.
"Има постъпили много сигнали за нарушения, ако процесът не бъде овладян своевременно, ще доведе до още по-голямо обедняване и сериозно социално напрежение", аргументира се Димитрова.
"Още първата седмица от работата на НС се предлага да се откажем от свободния пазар и да се върнем обратно към плановата икономика, което удря лоялните търговци и потребители. Спекулата не се бори с изкуствен таван на цените, а с конкурентност, прозрачни регулатори", репликира я Ивайло Шотев от ПП-ДБ, които единствени гласуваха срещу текстовете.
Според коалицията увеличението на цените е тръгнало от тегленето на огромни заеми и наливането им в икономиката, а в същото време Комисията за защита на конкуренцията не е показала реални резултати в борбата с картелите и злоупотребите - нейно основно предназначение.
Какво ще се случи?
"Предлаганите репресивни регулации върху цените и надценките представляват извънредна административна тежест, сериозен оперативен и правен риск за компаниите и директен фактор за дестабилизация на веригите на доставка, както на национално, така и на регионално ниво", предупреждават 20-те организации.
Според тях приемането на законопроекта в сегашния му вид може да доведе до следните рискове:
- изтегляне на продукти от пазара и разширяване на сивия сектор;
- ограничаване на предлагането и възникване на дефицити;
- свиване на българското производство и повишаване на безработицата;
- блокиране и отлагане на инвестиционни решения;
- отслабване на покупателната способност на потребителите и свиване на вътрешното потребление.
"Еврозоната не може и не трябва да служи като оправдание за извънредни мерки, които де факто демонтират конкуренцията, подкопават принципите на свободния пазар и влизат в пряко противоречие с основополагащите правила на единния европейски пазар", категорични са от бизнеса.
Те отбелязват, че КЗК, КЗП, НАП и останалите компетентни органи имат нужните правомощия и няма нужда от паралелен режим на контрол, който отваря широко вратата за противоречиви тълкувания, селективно прилагане и административен произвол.
Търговска спекула или икономически фактори?
Подписалите позицията представляват значителна част от реалната икономика на България:
- Българска стопанска камара
- BESCO - Българската предприемаческа асоциация
- Алианс на технологичната индустрия
- Асоциация на банките в България
- Асоциация на индустриалното свиневъдство
- Асоциация на месопреработвателите в България
- Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
- Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ
- Асоциация на свиневъдите в България
- Българска асоциация на търговците на едро и дребно с лекарства
- Българска петролна и газова асоциация
- Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите
- Национална лозаро-винарска камара
- Сдружение "Храни и напитки България"
- Сдружение за модерна търговия
- Сдружение на производителите на растителни масла и преработватели на маслопродукти в България
- Спиритс България - Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки в България
- Съюз на пивоварите в България
- Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
- Съюз на птицевъдите в България