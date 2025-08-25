Сръбският президент Александър Вучич удря бизнеса в популистки ход на фона на неспиращите протести срещу управлението му. Политикът обяви ограничаване на маржовете в търговските обекти, което ще доведе до понижаване на цените на около 3000 продукта, предава Reuters.

Маржовете ще бъдат ограничени до 20% и ще се отнасят за 24 търговски вериги, като правителството ще приеме тези наредби още тази седмица. В момента в най-големите вериги маржът е около 45,2%. Подобни укази в Сърбия не се нуждаят от парламентарно одобрение.

Източник: EPA/БГНЕС

"Предстои да приемем закон за търговията, ще приемем закон за защита на потребителите, според който ще трябва да имате изложени цени, няма да може да има измама с така наречените промоции. До края на годината ще приемем и закон за предотвратяване на нелоялни търговски практики, с който ще помогнем на местните производители", заяви Александър Вучич пред местни репортери по време на пресконференция в Белград.

Мярката ще се отнася до 23 групи продукти, сред които плодове, зеленчуци, млечни продукти, яйца, тестени изделия, безалкохолни напитки, хигиенни изделия, битова химия и други. Сръбският президент заплашва, че нарушителите на новите разпоредби са заплашени от сериозни глоби.

"Въвеждаме тези мерки, за да повишим покупателната способност и стандарта на живот ... и да овладеем инфлацията", твърди Вучич.

Според сръбските власти ограничаването на надценките не е нито популизъм, нито има за цел да удари бизнеса в страната. Напротив, ходът на Александър Вучич щял да доведе до повишаване на стандарта на живот.