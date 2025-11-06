Една от най-известните вериги за бързо хранене в света - мексиканската Taco Bell, скоро ще отвори врати в Сърбия, съобщава eKapija. Първият ресторант на компанията ще се намира в популярния в Белград търговски център Usce. След успешни откривания в Босна и Херцеговина, Tastra Bell - притежателят на франчайза за региона, продължава да разширява марката на нов пазар на Балканите.

Бизнес инвазията в Сърбия е част от по-широка регионална експанзия, която има за цел да доближи световните гастрономически тенденции до вътрешния пазар и да създаде нова дестинация за всички почитатели на вкусна, по-здравословна и модерна храна, казват от компанията. През септември световният гигант, който все още не присъства у нас, но има заведения в съседна Румъния, отвори своя първи обект и в Гърция.

Основана през 1962 година в Калифорния, Taco Bell днес управлява над 8000 ресторанта в над 30 страни по света. Марката е известна със смелата си комбинация от вкусове, разпознаваема идентичност и иновативни продукти, които я отличават от класическите концепции за бързо хранене.

Точната дата на откриване на първия обект в Сърбия ще бъде обявена скоро, като от компанията казват, че посетителите ще могат да очакват модерно декорирано пространство, което следва световните стандарти на Taco Bell, познати в САЩ и Европа.

В края на миналата седмица седмица акциите на Yum Brands, които стоят зад марките Taco Bell и Pizza Hut, се повишиха с около 5%, а резултатите дойдоха в момент, когато няколко вериги ресторанти заявиха, че клиентите им намаляват през последната половина на годината.

На този фон мексиканската кухня на Taco Bell и нейните по-достъпни цени поддържат компанията в добро състояние, пише Yahoo Finance.