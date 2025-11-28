Сръбският президент Александър Вучич обяви на съвместна пресконференция с унгарския премиер Виктор Орбан, че финансовият комитет OFAC би взел положително решение относно бъдещето на санкционирания енергиен гигант NIS, но все още се чака окончателното становище на Държавния департамент на САЩ.

"Подготвени сме и гражданите не трябва да се притесняват. Държавата предприема всички необходими мерки, включително сътрудничество с нашите унгарски приятели", заяви той.

Единствената сръбска рафинерия - тази на NIS в Панчево, от седмици е без доставки заради санкциите, наложени от Вашингтон. Компанията е с руска мажоритарна собственост и се наложи да прекрати производството в нефтохимическия си завод през уикенда. Правителството извади горива от държавния резерв, но те са на по-висока цена.

Орбан увери, че Унгария ще сподели всичко с Сърбия: "Ако ние имаме нещо, ще имате и вие. Всичко, което имаме, ще поделим с вас."

Вучич подчерта, че гражданите ще бъдат напълно осигурени с петролни продукти, независимо от американските санкции срещу NIS. Министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто вече проведе разговори със сръбски представители, а Орбан обеща да обсъди с Вучич всички важни геополитически въпроси, свързани с енергийната стабилност и мира в региона.

Унгария се профилира като ключов регионален играч в енергетиката. Унгарската компания MOL вече се разглежда като вероятен купувач на дялове в NIS, което потвърждава стратегическото значение на Будапеща. Унгарският журналист от Euronews Габор Танач отбелязва пред колегите си от сръбския филиал на медията, че темата се обсъжда в унгарската общественост от месец и половина, но официална информация от правителството липсва. Независимите анализатори се опират главно на сръбската преса за своите оценки.

MOL напоследък реализира рекордни печалби благодарение на евтинатия руски петрол и изключението от американските санкции, което му дава финансова мощ и опит за евентуално придобиване на по-голям дял в NIS, отбелязва Euronews.

Компанията се споменава и като потенциален купувач на рафинерията на "Лукойл" в България, макар че преговорите все още не са потвърдени официално.