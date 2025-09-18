Американските власти възстановиха напълно статута на Унгария в рамките на Програмата за безвизово пътуване (Visa Waiver Program), съобщава Reuters. Това означава, че в крайна сметка, вместо румънците, за които визите уж трябваше да паднат, но впоследствие това беше отложено, унгарците ще могат да пътуват до САЩ по-лесно.
Падането на визите за гражданите на Унгария идва, след като унгарското правителство предприе мерки за отстраняване на пропуските в сигурността, сочи изявление на американското посолство в Будапеща. Решението е един от първите осезаеми признаци за подобряване на отношенията между Унгария и САЩ, откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом.
Унгарският премиер Виктор Орбан и американският президент Доналд Тръмп се разбират добре и това вече дава резултати, коментират политически анализатори.
Унгарските визи за САЩ - хронология
Унгария беше приета в Програмата за отмяна на визите през ноември 2008 г., което позволи на гражданите на европейската нация да пътуват до Съединените щати до 90 дни без виза, припомня Yahoo Finance. По-късно администрацията на президента Джо Байдън два пъти наложи ограничения на притежателите на унгарски паспорти - веднъж през 2021 г. и след това през 2023-а година.
До това се стигна, след като Вашингтон установи, че Будапеща не изпълнява задълженията си по Програмата за отмяна на визите, по-специално по отношение на националната сигурност. Администрацията на Байдън заяви, че Будапеща е предоставила унгарско гражданство на близо 1 милион души между 2011 г. и 2020 г. без адекватни мерки за сигурност.
В изявление от тази седмица Министерството на вътрешната сигурност на САЩ заяви, че "Унгария е приела мерките, поискани от Съединените щати, за справяне с уязвимостите в сигурността, което е довело до премахване на ограниченията.
"Съединените щати и Унгария имат силно партньорство в областта на сигурността и този ангажимент е отразен в действията, които Унгария е предприела, за да отговори на стандартите за сигурност на Програмата за безвизов режим", коментира помощник-държавният секретар Триша Маклафлин.
"Подобно на президента Доналд Тръмп, премиерът Виктор Орбан е отдаден на това да пази границите си сигурни и да проверява кой влиза в страната му."
Промяната означава, че унгарските граждани ще имат разширен достъп до пътуване до САЩ и ще могат да кандидатстват в електронна система за разрешение за пътуване с двугодишен период на валидност, вместо едногодишен, считано от 30 септември тази година.
"По време на предишната администрация Съединените щати ограничиха участието на Унгария в Програмата за безвизов режим, но това е администрацията на Тръмп и ние променихме курса си", заяви Робърт Паладино, временно управляващ посолството на САЩ в Будапеща, в записано изявление към унгарските граждани.
"Вярваме в приятелството между нашите народи, основано на суверенитет, свобода и взаимно уважение."
Виктор Орбан, смятан за авторитарният лидер от много страни в ЕС, е стар съюзник на Тръмп. Той беше сред първите световни лидери, които се срещнаха с него след избирането му през ноември. Унгарският лидер посети Белия дом и през май 2019 г., по време на първия мандат на Доналд Тръмп. Позицията на Орбан към Русия, след началото на войната в Украйна, също е доста лавираща.