Чешката компания Tatra Defence Vehicle, част от групата Czechoslovak Group (CSG) на предприемача Михал Стрнад, подписа стратегически договор с германския отбранителен холдинг KNDS Deutschland за производство на корпуси за новите танкове Leopard 2A8, пише novinky.cz.

Споразумението предвижда изработването на 150 корпуса с опция за още до 300 броя, като стойността на поръчката се оценява на стотици милиони евро. Това е едно от най-значимите участия на чешкия отбранителен сектор в ключови европейски програми.

От KNDS подчертават, че партньорството е резултат от дългосрочно доверие и сътрудничество. Прехвърлянето на ноу-хау към заводите в Моравскослезкия регион ще донесе нови технологии, разширени производствени капацитети и допълнителни работни места, отбелязват още от компанията.

Говорителят на CSG Андрей Чиртек уточни, че изпълнението на договора ще доведе до изграждането на две нови производствени халета и откриването на около 300 работни места. Инвестициите ще надхвърлят 1 милиард чешки крони, като средствата ще бъдат насочени към дългосрочно развитие на производствените способности на местната отбранителна индустрия.

Според официалната информация Tatra Defence Vehicle ще бъде отговорна за заваряването на корпусите, както и за контрола на качеството и технологичните процеси. Генералният директор на компанията Томаш Мохапл заяви, че стратегическото партньорство ще засили позициите на фирмата в Европа като надежден и технологично напреднал партньор. Освен това то отваря възможности за бъдещи съвместни проекти в областта на развитието и поддръжката на бронирани платформи.

Основата на танка

Корпусът представлява основната бронирана част на танка, върху която се монтират куполът с оръдието, а вътре в него са двигателят, оборудването и се разполага екипажът. Той осигурява защита чрез стоманени и композитни плочи с различна дебелина и структура. Вътрешното пространство е организирано така, че да позволява ефективна работа на екипажа при бойни условия.

Основните бойни танкове Leopard 2A8 ще бъдат включени и във въоръжението на чешките въоръжени сили. През септември Министерството на отбраната в прага подписа договор за доставка на 44 командирски и бойни машини.

Първите танкове се очаква да постъпят в армията през 2028 г., а последващи доставки са планирани до 2031 г.