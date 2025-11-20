Норвежката отбранителна компания Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) подготвя първата по рода си голяма инвестиция в Северна Полша. Първоначалното вложение възлиза на около €57 милиона, като проектът може да бъде разширен 4 пъти, до приблизително €230 милиона, съобщава money.pl.

Инвестицията е част от новата стратегия на Варшава за изграждане на Зелени индустриални райони. Това са индустриални зони, които трябва да привлекат водещи компании в отбраната, енергетиката и инфраструктурата и да променят икономическата карта на Балтийския регион.

Kongsberg има намерението да развива 2 производствени сегмента. Компанията планира производство на автоматизирани кули за бойни машини със среднокалибрено автоматично оръдие MCT-30, както и интеграция на системи за борба с дронове. Този капацитет, смятат от компанията, може да бъде използван и по европейската програма SAFE, чрез която страните в ЕС ще модернизират своите въоръжени сили с европейско финансиране.

Другата дейност в рамките на проекта включва партньорство с украинската индустрия за създаване на производствени възможности за безпилотните морски апарати Seawolf (USV). Това е част от по-широката цел на Полша да развие модерни морски отбранителни технологии и да засили сигурността в целия Балтийски регион.

Инвестицията предвижда закупуване на около 20 ха земя и изграждане на нови съоръжения на 2 локации в региона на Померания. Строителството трябва да започне през 2026-а, а производството да стартира между 2027 и 2028 г.

Част от по-голяма стратегия

Според полското правителство инвестицията е ключов елемент от плана за изграждане на нова икономическа и отбранителна архитектура в района на Балтийско море. Тя ще се гради около 4 Зелени индустриални района, които трябва да достигнат пълен капацитет до 2035 г. Инвестицията на Kongsberg ще се реализира в първия от тях - Кашубия, който ще бъде специализиран в морски и отбранителни технологии, водородни решения, киберсигурност, центрове за данни, офшорна и ядрена енергетика.

Останалите 3 зони ще имат различни специализации: Висла ще бъде насочена към енергетиката, индустриалната химия и логистиката; Варта - към автоматизацията, цифровата инфраструктура, ядрени технологии и зеления водород; а Галиция - към авиационната и прецизната промишленост, стартъп екосистемата и транспортната инфраструктура.

Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш подчерта, че целта е инвестициите в сигурността да създават и икономическа стойност под формата на нови работни места, технологии и устойчив капацитет за регионите.

"Искаме да произвеждаме, да модернизираме и да изнасяме, а не само да купуваме", подчерта Мачей Самсонович, съветник на министъра на националната отбрана. Той допълни, че Полша се стреми към технологичен суверенитет, за да ограничи зависимостта от доставки "от другия край на света" и да развие местно производство и износ.

Военните индустриални райони ще функционират по модела "всичко на едно място", с опростени екологични изисквания, разрешителни и енергийни споразумения.

Първият екип за обслужване на инвеститорите вече е назначен в Померания. Правителството подготвя и специален закон, който трябва да бъде приет през следващата година.