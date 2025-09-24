Германският индустриален гигант Bosch спря строителството на фабрика за термопомпи на стойност 1,2 млрд. злоти (над 280 млн. евро) в полската област Долна Силезия, като се позова на нарастващата политическа и икономическа несигурност в Европа, както и на по-бавния от очаквания ръст на търсенето на тези устройства, съобщават местни медии.

Инвестицията трябваше да създаде 500 работни места и да стартира производството в края на тази или в началото на следващата година.

Продукцията беше планирано да се реализира главно на европейския пазар.

Балонът се пръсна

През 2022-2023 г. пазарът на термопомпи преживя истински бум. Енергийната криза, предизвикана от агресията на Русия срещу Украйна, доведе до рекордни продажби на устройства от 3 милиона броя годишно, докато през 2020 г. те бяха само 1,7 милиона.

Причината беше ясна - отоплението на газ или с ТЕЦ се оказа под сериозна въпросителна след спирането на доставките на руското синьо гориво.

На вълната на този растеж много производители, включително Bosch, обявиха нови инвестиции в Европа. В Полша фабрики бяха обявени и от Viessmann в Легница, Daikin в Ксаверов близо до Лодз и Aira във Вроцлав.

Източник: iStock

Сега ситуацията е различна. Европа плаща скъпи ток и газ, но определено не станаха реалност най-апокалиптичните прогнози за енергиен колапс. Затова и презапасяването с доста скъпите термопомпи загуби скорост - особено при положение, че домакинствата си имат и други икономически грижи.

Според най-новите данни на Европейската асоциация за термопомпи (EHPA), продажбите на тези устройства са спаднали с 22-23% през 2024 г. в сравнение с предходната година. В 19 европейски страни са продадени само 2,31 милиона термопомпи, в сравнение с почти 3 милиона през рекордната 2023 г.

Най-големите играчи на пазара са претърпели драстичен спад - в Германия продажбите са спаднали с 48% (с 209 000 броя), а във Франция - с 39% (с 173 000 броя). Единствено Обединеното кралство е отбелязало ръст в продажбите - с 63%.

Кризата засегна цялата индустрия - над 4000 служители вече са загубили работата си, а други 6000 усещат ефектите от забавянето в сектора, който наема около 170 000 души в цяла Европа.

"Нарастващата политическа и икономическа несигурност в Европа оказва негативно влияние върху европейския пазар на термопомпи. Очаква се растежът му да бъде по-бавен от предварителните прогнози", обясни Магдалена Коломанска, ръководител на корпоративните комуникации на Bosch Group в Полша, цитирана от полската информационна агенция.

Има надежда

Най-новите данни от 2025 г. показват първите признаци на възстановяване. В Германия през първата половина на годината продажбите на термопомпи достигнаха 139 000 броя, което означава 55% увеличение на годишна база и за първи път в историята надхвърля продажбите на газови печки.

Bosch подчертават, че не се отказват от технологията на термопомпите, която остава "от решаващо значение за постигането на европейските климатични цели на строителния пазар". Компанията продължава производството в своите заводи в Португалия, Германия и Швеция.

Представители на компанията изразиха убеждението си, че търсенето на термопомпи ще се засили в бъдеще поради необходимостта от постигане на поставените климатични цели. "Когато това се случи, плановете за новия завод ще бъдат преразгледани", обяви Колманска.