Германският индустриален гигант Bosch започва мащабно съкращаване на персонал в Румъния, като планира да намали с 510 от общо около 1800 служители центъра си в Тимишоара. Процесът ще бъде реализиран поетапно до 2030 г., съобщават представители на компанията.

Съкращенията са част от глобалния план за преструктуриране на подразделението Bosch Global Business Services, което в световен мащаб ще освободи около 3400 работни места.

Най-засегнати са служителите, ангажирани във вътрешни услуги - счетоводство, администрация, снабдяване, човешки ресурси и други оперативни дейности. От Bosch подчертават, че намаляването на заетостта ще бъде постигнато основно чрез автоматизиране на процесите, а не чрез преместване на операции в други държави.

Компанията уверява, че ще се придържа към социално отговорен подход. Подборът на служителите, които ще бъдат засегнати, ще се извършва чрез вътрешни процедури и в диалог със служителските представители. На освободените служители ще бъдат изплатени компенсации съобразно законодателството и вътрешните договорености.

В официалното си съобщение Bosch посочва, че световната икономика преминава през сериозна структурна промяна, която засяга всички бизнес направления на групата. Слабата икономическа активност на ключови пазари, геополитическата несигурност, трансформациите в индустрията и засилената конкуренция налагат постоянни вътрешни корекции, включително оптимизиране на разходите и организационни промени.

Въпреки преструктурирането локацията в Тимишоара ще продължи да функционира като стратегически център, който обслужва глобални финансови и бизнес операции на групата.

Новината за съкращенията в Тимишоара идва само месец след като Bosch официално потвърди преструктуриране в другия си голям обект в Румъния - завода в Жуку, окръг Клуж. Както Money.bg писа тогава, компанията планира да освободи около 170 служители от производствената база, където работят приблизително 3300 души.

Съоръжението е специализирано в изготвянето на електронни управляващи блокове за системи за безопасност, комфорт и подпомагане на водача. Тогава Bosch аргументира мерките с отслабената глобална икономика, стагниращия автомобилен пазар и засилената конкуренция, които ограничават растежа на бизнеса.

Част от мащабен план

Съкращенията в румънските операции се вписват в по-широката програма за преструктуриране на групата. През септември Bosch потвърди, че планира да намали 13 000 позиции в Германия в рамките на усилията да постигне годишни икономии от €2,5 милиарда до 2030 г. Мерките са продиктувани от дълбоката трансформация в автомобилната индустрия, която преминава към електрическо задвижване и изисква по-малко компоненти.

Секторът продължава да страда и от невъзстановения след COVID спад в продажбите на автомобили. Това оставя значителен неизползван производствен капацитет и поставя доставчиците под силен натиск.

Въпреки затрудненията Bosch заявява, че ще се стреми да поддържа работната сила в най-добра възможна форма, като "не изключва допълнителни корекции", продиктувани от динамиката на пазара.