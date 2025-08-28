Румъния се подготвя за мащабни съкращения в държавния сектор, които ще засегнат около 40 000 служители, обяви министърът на развитието Чеке Атила в интервю за телевизия Antena 3 CNN.

Мерките идват на фона на сериозната бюджетна криза, която страната преживява през последната година.

Драстични намаления в администрацията

Според министъра, най-съществените промени ще засегнат кабинетите на държавните служители на изборни длъжности и високопоставените чиновници. Броят на съветниците ще бъде намален с 57% - от около 10 700 длъжности до почти 6000.

"От министър-председателя до държавен секретар - всички ще имат по-малко съветници", обясни Чеке. Министрите ще имат по трима вместо по четирима съветници, премиерът ще разполага с петима вместо с осем, а постът "заместник-кмет" ще бъде изцяло закрит.

Доста по-голяма "метла" се задава в местните администрации, където 20-25% от щатовете ще бъдат закрити и това ще ликвидира около 30 000 от тях.

Допълнително ще бъдат съкратени около 4000 позиции в полицията, като принципът е, че на един служител вече ще се падат повече граждани - и съотношението варира според населеното място.

Така засегнатите работни места в цялата държавна администрация достигат 40 000.

Подход според ефективността

Министърът подчерта, че съкращенията няма да се прилагат еднакво навсякъде. В общини, които са управлявали ефективно своя щат и имат свободни позиции, ще бъдат закрити само те. Където обаче щатовете са напълно запълнени, ще се наложи реорганизация и реални съкращения.

"Тази мярка е в полза на местните власти и означава освобождаване от бюджетна тежест", обясни Чеке Атила, добавяйки че "добрите служители ще си намерят място другаде".

Остра критика от икономисти

Професор Мирча Кошеа, икономист с дългогодишен опит, остро критикува мерките пред румънската редакция на радио RFI. Според него, правителството е действало "наобратно" - започнало е от цифрата, която трябва да икономиса, разделило я е на средната заплата и така е стигнало до броя на уволненията, вместо да направи задълбочен анализ.

"Необходима е реформа в административната система, но не по този начин", настоя Кошеа. Той обвини управляващите в придържане към остарели марксистки концепции за "продуктивен" и "непродуктивен" труд, които според него са се оказали грешни.

Професорът предупреди, че мерките ще хвърлят Румъния в икономическа криза до края на септември. "40 000 души, изхвърлени от системата на постоянно възнаграждение, означават 40 000 семейства с намалени доходи. Това ще доведе до рязко спадане на потреблението", обясни той.

Как Румъния стигна дотук?

Северната ни съседка изпитва сериозни бюджетни затруднения през последните години, с нарастващ дефицит при необходимост от спазване на европейските фискални правила. Страната се сблъсква с предизвикателството да балансира публичните разходи, като същевременно поддържа икономически растеж.

Проф. Кошеа критикува и факта, че същите политици, които сега предприемат строги мерки, са увеличавали бюджетните разходи преди изборите. Той определи това като "лицемерие на румънския политик" и призова за по-голяма отговорност пред избирателите.

Така или иначе, мерките за съкращения се очаква да влязат в сила в близките седмици, като ще засегнат значителна част от румънската държавна администрация.