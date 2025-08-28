Румъния се подготвя за мащабни съкращения в държавния сектор, които ще засегнат около 40 000 служители, обяви министърът на развитието Чеке Атила в интервю за телевизия Antena 3 CNN.

Мерките идват на фона на сериозната бюджетна криза, която страната преживява през последната година.

Драстични намаления в администрацията

Според министъра, най-съществените промени ще засегнат кабинетите на държавните служители на изборни длъжности и високопоставените чиновници. Броят на съветниците ще бъде намален с 57% - от около 10 700 длъжности до почти 6000.

"От министър-председателя до държавен секретар - всички ще имат по-малко съветници", обясни Чеке. Министрите ще имат по трима вместо по четирима съветници, премиерът ще разполага с петима вместо с осем, а постът "заместник-кмет" ще бъде изцяло закрит.

За да избегне гръцкия сценарий, Румъния вдига ДДС и замразява пенсиите

За да избегне гръцкия сценарий, Румъния вдига ДДС и замразява пенсиите

От 1 януари 2026 г. данъкът върху дивидентите ще се увеличи от 10 на 16%

Доста по-голяма "метла" се задава в местните администрации, където 20-25% от щатовете ще бъдат закрити и това ще ликвидира около 30 000 от тях.

Допълнително ще бъдат съкратени около 4000 позиции в полицията, като принципът е, че на един служител вече ще се падат повече граждани - и съотношението варира според населеното място.

Така засегнатите работни места в цялата държавна администрация достигат 40 000.

Подход според ефективността

Министърът подчерта, че съкращенията няма да се прилагат еднакво навсякъде. В общини, които са управлявали ефективно своя щат и имат свободни позиции, ще бъдат закрити само те. Където обаче щатовете са напълно запълнени, ще се наложи реорганизация и реални съкращения.

"Тази мярка е в полза на местните власти и означава освобождаване от бюджетна тежест", обясни Чеке Атила, добавяйки че "добрите служители ще си намерят място другаде".

Остра критика от икономисти

Професор Мирча Кошеа, икономист с дългогодишен опит, остро критикува мерките пред румънската редакция на радио RFI. Според него, правителството е действало "наобратно" - започнало е от цифрата, която трябва да икономиса, разделило я е на средната заплата и така е стигнало до броя на уволненията, вместо да направи задълбочен анализ.

"Необходима е реформа в административната система, но не по този начин", настоя Кошеа. Той обвини управляващите в придържане към остарели марксистки концепции за "продуктивен" и "непродуктивен" труд, които според него са се оказали грешни.

Професорът предупреди, че мерките ще хвърлят Румъния в икономическа криза до края на септември. "40 000 души, изхвърлени от системата на постоянно възнаграждение, означават 40 000 семейства с намалени доходи. Това ще доведе до рязко спадане на потреблението", обясни той.

Само чудо ли може да спаси Румъния от рецесия?

Само чудо ли може да спаси Румъния от рецесия?

Основен проблем е спадащото потребление

Как Румъния стигна дотук?

Северната ни съседка изпитва сериозни бюджетни затруднения през последните години, с нарастващ дефицит при необходимост от спазване на европейските фискални правила. Страната се сблъсква с предизвикателството да балансира публичните разходи, като същевременно поддържа икономически растеж.

Проф. Кошеа критикува и факта, че същите политици, които сега предприемат строги мерки, са увеличавали бюджетните разходи преди изборите. Той определи това като "лицемерие на румънския политик" и призова за по-голяма отговорност пред избирателите.

Така или иначе, мерките за съкращения се очаква да влязат в сила в близките седмици, като ще засегнат значителна част от румънската държавна администрация.