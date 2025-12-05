Германският производител на луксозни автомобили Porsche обяви нови мерки за оптимизация на разходите. Това е поредна стъпка в рамките на преструктуриране, което се оценява на €3,1 милиарда. Компанията, част от Volkswagen, е засегната от американските мита и забавянето на пазара на луксозни автомобили в Китай.

Едновременно с това се сблъсква с ниско търсене на електрически автомобили в рамките на стратегията си за преход към електромобили.

Според публикации в Stuttgarter Nachrichten и Stuttgarter Zeitung, мерките ще засегнат основния завод в Цуфенхаузен и развойния център във Вайсах. Част от другите мерки, които се обмислят, са аутсорсинг на отделни оперативни звена, промени в проектите за превозни средства, премахване на бонуси и еднократни плащания, намаляване на пенсионни придобивки, както и промени в работното време и режима на работа от вкъщи.

Говорител на Porsche коментира, че автомобилната индустрия е изправена пред сериозни предизвикателства и че бъдещето на компанията зависи от конкурентоспособността й.

"За да постигнем това, трябва да се справим с всяка област. Променените условия налагат значителни оптимизации на разходите", посочи той.

В момента около 23 000 служители в заводите в Цуфенхаузен и Вайсах имат гаранция за работните си места до средата на 2030-а, като след този период са възможни принудителни съкращения. Първият пакет за оптимизация беше обявен през февруари, като до 2029 г. ще бъдат съкратени 1 900 позиции.

Porsche очаква значителен спад в печалбите през тази година заради връщането към производството на повече автомобили с двигатели с вътрешно горене. Работническият съвет настоява за сигурност на работните места поне до 2035 г. и ясно потвърждение за бъдещето на немските заводи.