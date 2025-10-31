Печалбата на Porsche буквално се срина тази година и от компанията обвиняват за случващото се електрическите автомобили. П първите три тримесечия на 2025-а Porsche отчита рязък спад на оперативната си печалба — до около €40 милиона спрямо €403,5 милиона година по-рано, пише специализираното издание Motor1.

Приходите на автомобилния гигант се понижават с приблизително €1,7 милиарда, а доставките намаляват с 13 000 автомобила, което представлява спад от 6 %. Ръководството на компанията посочва, че пазарната среда е изключително трудна и нестабилна и че основна вина за намаляващите драстчно печалбите са електромобилите.

Всъщност, от Porsche не са доволни от по-слабото глобално търсене и забавянето на електромобилния сегмент. Въпреки това отчитат солиден паричен поток от около €1,3 милиарда и ръст от 56% при продажбите на точно тези модели. Компанията продължава да инвестира в технологии и в прехода към устойчиво производство, въпреки незадоволителните към момента резултати.

От Porsche твърдят, че остават уверени в дългосрочната стратегия на компанията за растеж и преструктуриране.

Автомобилната корпорация подготвя промени в управлението — през януари начело ще застане Michael Leiters, който ще ръководи следващия етап от трансформацията. Очакванията са новото ръководство да върне марката към стабилен растеж и по-висока рентабилност.