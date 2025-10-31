Печалбата на Porsche буквално се срина тази година и от компанията обвиняват за случващото се електрическите автомобили. П първите три тримесечия на 2025-а Porsche отчита рязък спад на оперативната си печалба — до около €40 милиона спрямо €403,5 милиона година по-рано, пише специализираното издание Motor1.
Приходите на автомобилния гигант се понижават с приблизително €1,7 милиарда, а доставките намаляват с 13 000 автомобила, което представлява спад от 6 %. Ръководството на компанията посочва, че пазарната среда е изключително трудна и нестабилна и че основна вина за намаляващите драстчно печалбите са електромобилите.
Електрификацията ли докара невижданата криза на Porsche?
Германският производител на луксозни коли се наложи да направи сериозни съкращения
Всъщност, от Porsche не са доволни от по-слабото глобално търсене и забавянето на електромобилния сегмент. Въпреки това отчитат солиден паричен поток от около €1,3 милиарда и ръст от 56% при продажбите на точно тези модели. Компанията продължава да инвестира в технологии и в прехода към устойчиво производство, въпреки незадоволителните към момента резултати.
От Porsche твърдят, че остават уверени в дългосрочната стратегия на компанията за растеж и преструктуриране.
Автомобилната корпорация подготвя промени в управлението — през януари начело ще застане Michael Leiters, който ще ръководи следващия етап от трансформацията. Очакванията са новото ръководство да върне марката към стабилен растеж и по-висока рентабилност.