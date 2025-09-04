Производител на луксозни и спортни автомобили Porsche AG ще изпадне от водещия германски индекс DAX на 22 септември, съобщи в сряда операторът на фондовата борса Deutsche Boerse, цитирана от "Ройтерс".

Компанията, която се включи в индекса след IPO-то си през 2022 г., ще бъде заменена от Scout24 - оператора на най-голямата платформа за търсене на имоти в Германия.

Основни причини за изпадането

Porsche е силно засегната от американските вносни мита и отслабващото търсене в ключовия пазар Китай, което доведе до спад на акциите с над една трета за последните дванадесет месеца. Това прави компанията втория най-слабо представящ се актив сред германските големи компании след фармацевтичната Merck.

Главният изпълнителен директор Оливер Блуме, който ръководи и майчината компания Volkswagen, посочи "технически причини", свързани с корпоративните финанси, като фактор за изпадането. В интервю за вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung той обясни: "С новата стратегия на Porsche имаме ясната амбиция да се върнем в DAX възможно най-скоро."

Компанията обяви контрамерки, включително корекции на цените, след обявяването на резултатите си за първото полугодие на 30 юли. Блуме изрази надежда, че преструктурирането на бизнеса ще подобри бъдещите резултати на акцията.

След значителни спадове в печалбите наскоро, това представлява нов удар за Porsche. Компанията ще премине от DAX в индекса за средни предприятия MDAX.

Освободеното място в DAX ще бъде заето от два нови участника: дюселдорфската машиностроителна компания GEA Group и Scout24, оператора на имотния портал Immoscout24. За двете компании това е първото им включване в водещия индекс.