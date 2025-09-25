Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп издаде изпълнителна заповед за прилагане на търговското споразумение между САЩ и Европейския съюз, засягащо амтомобилната индустрия, съобщава Reuters. Вашингтон обяви намаляване на митата върху вноса на коли от ЕС със задна дата от 1 август.

На този фон, автомобилите, произведени в САЩ, ще се внасят безмитно в Европейския съюз.

Мярката е част от вече договореното търговско споразумение между Вашингтон и Брюксел. Според публикуваните във Федералния регистър данни от Министерството на търговията и Службата на търговския представител, митото върху европейските автомобили се сваля на 15%.

Източник: iStock

Това е сериозно понижение спрямо досегашните 27,5%, които се прилагаха след въвеждането на допълнителна 25-процентна такса по-рано тази година. Облекчението е резултат от решението на ЕС да редуцира митата за американски стоки - стъпка, която вече е в сила.

В официалното известие от Белия дом са изброени и изключения, като стоките, които няма да бъдат обмитявани, включват определени фармацевтични продукти, части за самолети и други.

Припомняме, че в края на юли Вашингтон и Брюксел постигнаха търговско споразумение, което предвижда базова ставка от 15% за износа на почти всички стоки, включително автомобилни части, полупроводници и фармацевтични продукти от Европа към САЩ. Това ниво е по-ниско от предварително обявените 30 на сто от президента на САЩ Доналд Тръмп.