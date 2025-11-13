Американрският президент Доналд Тръмп подписа законопроект, който прекратява най-дългото спиране на федералното правителство в историята на Съединените щати - продължило 43 дни и нанесло сериозни щети върху икономиката и държавните услуги.

Споразумението, прието от Камарата на представителите с 222 гласа "за" срещу 209 "против", възстановява финансирането на правителството до края на януари и прекратява блокадата, която остави стотици хиляди служители без заплати, спря социални програми и парализира въздушния транспорт, съобщава Financial Times.

Законът предвижда незабавно връщане на работа на всички временно освободени федерални служители и гарантира, че те ще получат пълното си възнаграждение със задна дата. В следващите дни се очаква постепенно възстановяване на държавните услуги и премахване на ограниченията върху вътрешните полети, посочват FT и Reuters.

Финансовите последици от 43-дневната блокада вече се усещат. По оценки на икономисти, спирането е отнело повече от една десета от процентния пункт от растежа на БВП за всяка седмица на кризата. Част от загубите ще бъдат компенсирани, но икономическите анализи остават затруднени, тъй като някои ключови данни за заетостта и инфлацията може да не бъдат публикувани изобщо.

Споразумението не решава структурните фискални проблеми на страната. Федералният дефицит продължава да расте, като според документа САЩ ще добавят още около $1,8 трилиона годишно към държавния дълг, който вече надхвърля $38 трилиона.

"Не можем повече да допускаме това", заяви Тръмп при подписването, обвинявайки Демократическата партия за продължителния застой в Конгреса. Въпреки това нито една от страните не може да претендира за победа - според проучване на Reuters/Ipsos 50% от американците винят Републиканците за кризата, а 47% - Демократите.

Пазарите реагираха с умерен оптимизъм на новината. Възстановяването на работата на статистическите агенции ще върне прозрачността за икономическите показатели, а възобновяването на социалните плащания и хранителните програми може да подкрепи потреблението преди коледния сезон.

САЩ се завръщат към нормалния ритъм на работа, но и към нарастващия си дълг, без трайно решение на бюджетната криза.