Съединените щати внезапно прекратиха всички търговски преговори с Канада, след като президентът Доналд Тръмп обяви, че е "вбесен" от реклама, излъчена в американските медии от правителството на провинция Онтарио. В нея звучи гласът на покойния президент Роналд Рейгън, който говори срещу митата, определяйки ги като вредни за икономиката и работните места в дългосрочен план.

"Митата са от решаващо значение за националната сигурност и икономиката на САЩ. Поради това, че поведението им е възмутително, всички търговски преговори с Канада се прекратяват незабавно", написа Тръмп в публикация в платформата Truth Social.

Според Financial Times решението му поставя под заплаха отношенията с канадския премиер Марк Карни, който в последните месеци се опитваше да възстанови диалога с Вашингтон. По данни на изданието, двамата са провели среща в Белия дом този месец, целяща да спаси търговски обмен на стойност 1,3 трилиона канадски долара (928 млрд. щадски долара).

Премиерът на Онтарио Дъг Форд, дългогодишен критик на митническата политика на Тръмп, призна, че кампанията е имала за цел именно да привлече вниманието на американския лидер. "Голям почитател съм на Роналд Рейгън. Исках думите му срещу митата да стигнат до американския народ", заяви той по-рано тази седмица.

Рекламата, според Reuters, представя Рейгън като глас на разума срещу търговски бариери, но вбеси Тръмп, който я определи като "фалшива" и дори заговор за влияние върху решения на Върховния съд на САЩ. Фондацията "Роналд Рейгън" реагира с изявление, че използването на гласа на бившия президент е извършено без разрешение и "изопачава контекста" на оригиналното му изказване.

Междувременно, Канада подготвя ответни мерки. Карни коментира, че Отава няма да позволи "несправедлив достъп" на американски стоки до канадските пазари, ако преговорите пропаднат напълно.

Според FT, търговската война на Тръмп вече е довела до налагането на 35% мита върху редица канадски стоки, извън обхвата на тристранното споразумение между САЩ, Канада и Мексико. Допълнителни налози от до 50% засягат стоманата, алуминия и дървесината, а автомобилният сектор в Онтарио е изправен пред риск от масови съкращения.

Както посочва Reuters, конфликтът идва на фона на нарастващата несигурност около предстоящия през 2026 г. преглед на северноамериканското споразумение за свободна търговия, подписано през 2020 г.

В сряда вечерта Марк Карни се обърна към нацията с призив Канада да търси нови пазари: "Няма да преобразим икономиката си лесно или за няколко месеца. Това ще изисква време и жертви", каза той, представяйки план за удвояване на канадския износ извън САЩ до 2035 г.