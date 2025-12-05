Мексико все по-често се използва като производствен и експортен център за китайски, виетнамски и индонезийски стоки, които впоследствие влизат на американския пазар чрез преференциите на северноамериканското търговско споразумение. Това заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър по време на конференция във Вашингтон, подчертавайки, че практиката вече е факт в някои индустрии в Мексико.

По думите му Мексико и Канада не трябва да бъдат използвани като "задни вратички" за заобикаляне на американските мита и регулации. В този контекст Вашингтон е готов да затегне правилата на Споразумението между САЩ, Мексико и Канада (CUSMA), за да ограничи подобни опити.

Гриър, който участва в договарянето на CUSMA по време на първия мандат на Доналд Тръмп, отбеляза, че съществуват недостатъци в рамката на споразумението, но част от проблемите се компенсират чрез тарифни мерки - включително върху автомобилния сектор. Той подчерта, че въпреки напрежението Канада и Мексико остават двата най-големи експортни пазара за американски стоки, което прави отношенията стратегически важни.

В същото време Гриър заяви, че САЩ се стремят към "по-малка и по-балансирана" търговия с Китай. Според него спад от около 25% в двустранната стокова търговия е правилна посока за намаляване на зависимостта между двете икономики.

Вашингтон разполага с "много лостове", от технологични ограничения до контрол върху полупроводници, и работи с ключови съюзници по координирани действия срещу икономическото влияние на Пекин, но целта остава стабилност, а не конфликт.

Коментарите му се случват на фона на напрежение около бъдещето на CUSMA. Администрацията на Тръмп вече намекна, че може да прекрати споразумението през следващата година или да премине към отделни двустранни договори с Мексико и Канада. През 2026 г. предстои официален преглед, а Вашингтон използва момента, за да настоява за затягане на правилата за произход и по-строг контрол върху веригите на доставки.

"Президентът иска само сделки, които са добри за Америка. Преговорният механизъм в CUSMA съществува именно за да може споразумението да бъде преразгледано или напуснато, ако се наложи", заяви Гриър.