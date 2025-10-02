Отношенията между Мексико и Съединените щати се усложняват, а ефектът се усеща и в паричните преводи от чужбина - ключов източник за милиони домакинства. Данни на Банката на Мексико показват, че през август те са намалели с 8,3% на годишна база до 5,58 млрд. долара. Това е петото поредно понижение от началото на 2025 г., предава El País.

Миграционният натиск и зачестилите акции на американската имиграционна служба (ICE) вече се отразяват върху трансферите. От януари до август в Мексико са постъпили 40,47 млрд. долара - с 5,9% по-малко спрямо същия период на миналата година.

Освен че сумите намаляват, и самите преводи стават по-редки. За осем месеца са извършени 13,9 млн. транзакции, със среден размер 402 долара - около пет долара под нивото от началото на годината. Електронните преводи доминират все по-категорично - 99,2% от общия обем, докато тези в брой и в натура са почти символични.

Тенденцията е тревожна за мексиканската икономика. Почти 97% от преводите идват от мексиканци в САЩ, които през 2024 г. са изпратили рекордните 62,5 млрд. долара. Всяко сътресение в тези парични потоци може да удари вътрешното търсене и потребление.