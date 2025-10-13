През 2022-2023 г., когато ниършорингът (изнасяне на процеси, производства и услуги в близки в географско и културно отношение страни) в Мексико бе в разгара си, високото търсене на електроенергия оголи слабите места в съществуващата мрежа - особено в граничните региони - създавайки спирачка за индустриален растеж. Днес енергопроизводството и - по-важно - неговото разпределение, се превръщат в стратегически приоритети, за да се утвърди страната като производствен хъб на Северна Америка.

Държавният оператор CFE задвижва план за добавяне на около 2500 MW инсталиран капацитет, който трябва да обслужва 103 нови индустриални парка, насочени към лека промишленост и логистика, пише El País. По оценки на Мексиканската асоциация на индустриалните паркове (AMPIP), съавтор на проекта заедно със Секретариата по енергетика, в момента функционират 477 парка с капацитет от 13 200 MW.

"Не бихме строили над 100 парка, ако не вярвахме, че търсенето ще продължи да расте. Фирмите идват не за няколко години, а за десетилетия," казва Клаудия Естевес, директор на AMPIP. Тя допълва, че членовете на организацията са вложили около 16 млрд. долара през последните три години.

За да отговори на нуждите, CFE предлага пет интегрирани "пакетни" решения - от анализи, разрешителни и строителство до поддръжка и експлоатация. Включени са и модели с публично-частни партньорства и договори за енергия. Опциите варират от модулни дизелови станции, през хибридни системи със зелена енергия и батерии, до връзки със съществуващи мрежи или нови подстанции.

Това предложение издава намерението да се либерализира сектор, който досега бе почти изцяло контролиран от държавата. В същото време подсказва, че инвеститорите в индустриални имоти очакват засилена активност занапред, въпреки търговските напрежения със САЩ и Китай.

"Митническата война на Тръмп и конфронтацията с Китай генерират несигурност, но не спират напълно решенията. Позицията на Мексико в регионалната индустриална мрежа не се преобръща за един или два мандата," добавя Естевес, намеквайки за времетраенето на президентските правителства в рамките на TMEC, споразумението между САЩ, Мексико и Канада за свободна търговия

Според AMPIP, 44 % от компаниите в индустриалните паркове са американски, работещи в Мексико за износ или интеграция в производствени вериги. 27 % са мексикански, а 29 % - чуждестранни фирми, предимно от Европа. Китайските инвестиции, изложени на риск от американски и мексикански мита, са минимални - само 4 % от общия обем.

Енергийната реформа оживява

Правителството на Клаудия Шейнбаум през тази година активира регулаторен преглед на енергийния сектор. Докато CFE запазва ролята си в генерирането на около половината електроенергия, новите закони в отрасъла отварят пътища за частен капитал - нещо, което през предишния шестгодишен период бе почти невъзможно. Това се случва в момент, когато търсенето расте, индустриалните центрове се движат в зони с по-слаба електроинфраструктура, а производството на електроенергия разчита силно на вносен природен газ.

Отчети на Ember - организация, специализирана в чиста енергия - показват, че потреблението на газ в Мексико се е увеличило пет пъти от 2020 г., принуждавайки страната да внася газ от САЩ поради спад в местното производство. Около половината от електричеството, използвано през 2024 г., е добито чрез газ от северната ѝ съседка. Новият Закон за планиране и енергийна трансформация налага акцент върху възобновяеми източници като слънце и вятър, за да се балансира енергийния микс и да се намали зависимостта от външни доставки.

Анализаторът Родолфо Рамос от инвестиционната Bradesco BBI отбелязва, че макар заетостта в индустрията да е намаляла заради несигурност, намерението да се въведат нови модели снабдяване с участие на частни инвеститори е добър знак. "Изглежда като контраст с предходния период, когато малко се говореше за инвестиционно отваряне," казва той, "сега има готовност за по-активно участие на частния сектор. Въпросът е дали ще се реализират инвестиции и проектите ще се развият."

Рамос предупреждава, че предвид срока за изпълнение на тези проекти (повече от 24 месеца), CFE работи срещу времето, за да укрепи мрежата и да развие допълнителен капацитет. "Очакваме възобновяване на ниършоринга и, съчетано с високата консумация на енергия от центровете за данни, нуждите от електроенергия ще бъдат в горната граница на официалните оценки, което ще увеличи неотложността на проблема", добавя той в пазарна бележка.

Мексико се готви за предстоящо преразглеждане на тристранното споразумение със САЩ и Канада, като вече се предприемат първите стъпки. Вносители и износители в блока очакват финалните решения, които ще им дадат насока. Процесът се очаква да е наситен с политически нюанси и да преосмисли правилата в дигиталната търговия, енергетиката и сигурността, както и на митниците. Усиленото внимание на САЩ към движението на компоненти и крайни продукти между Китай и основния им търговски партньор също влияе върху корпоративните стратегии.

Анкета на AMPIP показва, че 87 % от участниците смятат, че инвестиционните решения на клиентите им са забавени или замразени, особено в сектори като логистика, автомобилни части и високотехнологична промишленост. По данни за произхода на потенциални клиенти, водещи пазари са САЩ, Китай и Мексико. "Никой не е в лесна позиция при тези обстоятелства. Въпреки това вярваме, че промяната ще дойде. Трябва да се научим да действаме дори при наличие на несигурност," заключава Естевес.