Глобалната финтех компания Revolut, която днес обслужва над 65 млн. клиенти по света, получи окончателно разрешение от Националната комисия по банкиране и ценни книжа на Мексико (CNBV) и одобрение от Централната банка на Мексико, за да започне дейност като банкова институция с множество операции (Institución de Banca Múltiple). Това е последната регулаторна стъпка преди банката да започне да предлага услугите си на широката публика.

С това разрешение Revolut приключва процеса по превръщането си в първата независима дигитална банка, която самостоятелно кандидатства и успешно преминава през целия лицензионен и одобрителен процес в страната, посочват от финтех гиганта в прессъобщение, разпространено до медиите. Компанията вече се готви да предложи продуктите си на потребителите в Мексико, записали се до момента в предварителен списък.

Напълно регулирана дигитална банка

Новият статут позволява на Revolut да предлага пълен набор от финансови услуги с по-висока защита за клиентите, включително депозити до около 3,4 млн. мексикански песос, застраховани от мексиканския Фонд за защита на спестяванията (IPAB). От компанията заявяват, че тя продължава да инвестира в региона, като разширява местния си екип и активно наема специалисти на различни нива.

"Изключително горди сме с нашия екип и банката, която изградихме тук, в Мексико. Много сме благодарни на властите за този вот на доверие и техния ангажимент за насърчаване на конкуренцията в индустрията и сме уверени, че нашето предложение ще бъде от полза за милиони хора в цялата страна", коментира лиценза Хуан Мигел Гера, главен изпълнителен директор на Revolut Bank в Мексико.

Разширяване на присъствието в Америка

Новият лиценз потвърждава стратегическата цел на Revolut да разшири присъствието си на американските пазари. След старта си в САЩ и Бразилия, компанията подготвя получаването на пълен банков лиценз в Колумбия и е в процес на придобиване на банка в Аржентина.

...и не само

Освен това компанията желае да се развива още в Aзия и peгиoнa нa Tиxия oĸeaн, където ce пoдгoтвя зa нaвлизaнe в Индия, oтвapя тexнoлoгичeн цeнтъp във Филипинитe и paбoти пo лицeнзи в Aвcтpaлия и Hoвa Зeлaндия.

B Aфpиĸa и Близĸия изтoĸ Revolut cтapтиpa oпepaции в Южнa Aфpиĸa (ЮAP), a в OAE вeчe e пoлyчилa пpинципнo paзpeшeниe. B cъщия мoмeнтa в Eвpoпa cъздaвa oфиc в Πapиж и гoтви ĸлoнoвe в Πopтyгaлия и Бeлгия.Не отдавна в Лондон компанията откри новата си световна централа и даде заявка за инвестиции от 11.5 млрд. евро през следващите пет години. Целта ѝ е до средата на 2027 г. да достигне до 100 млн. клиенти, а до 2030 г. да стъпи на 30 нови пазара.