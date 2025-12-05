Европейската комисия наложи глоба от 120 милиона евро на X/Twitter на Илон Мъск - първата санкция, издадена по водещия закон на блока за модериране на съдържание. Решението вероятно ще повиши напрежението със САЩ относно цифровите правила на ЕС - американският вицепрезидент Джей Ди Ванс веднага нарече случилото се глоба за "отказ да се упражнява цензура", пише Politico.

Въпреки че размерът на глобата е умерен в сравнение с предишни технологични санкции от Брюксел, САЩ многократно са натискали ЕС да омекоти своите технологични регулации в търговските преговори.

X/Twitter беше признат за нарушител на задълженията за прозрачност, които има като много голяма онлайн платформа според Закона за цифровите услуги на ЕС. Комисията заяви, че дизайнът на синята отметка на X/Twitter е "заблуждаващ", след като беше променен от потребителска верификация в платена функция.

EK също посочи, че на т.нар рекламна библиотека на X липсва прозрачност и че платформата не предоставя достъп до публични данни за изследователи, както изисква законът.

Глобата маркира завършването само на една част от разследването на ЕС срещу X/Twitter, което започна преди почти две години като първото по DSA. Други основни части, като усилията на X да противодейства на разпространението на незаконно съдържание и да се бори с манипулацията на информация, все още продължават.

Изпълнителният вицепрезидент на Европейската комисия за технологичен суверенитет Хена Виркунен противопостави решението на ЕС за X/Twitter на отделно решение за TikTok, обявено също в петък. То беше прекратено без глоба, тъй като компанията предложи да промени дизайна на услугата си за рекламодатели.

"Не сме тук, за да налагаме най-високи глоби, ние сме тук, за да гарантираме, че нашето цифрово законодателство се прилага. Ако спазвате правилата ни, не получавате глоба", каза Виркунен пред репортери в петък сутринта.

Според DSA компаниите могат да бъдат глобени с до 6% от глобалния годишен оборот. Виркунен заяви, че са оценили размера на глобата като "пропорционален" и че е изчислен, като се вземат предвид "естеството на тези нарушения, тяхната тежест по отношение на засегнатите потребители в ЕС и тяхната продължителност".

Американски длъжностни лица многократно са атакували DSA като равносилен на цензура и са заплашвали с ответни търговски мита. В четвъртък вечерта Ванс отново заяви, че ЕС не трябва да атакува американски компании.

"Носят се слухове, че комисията на ЕС ще глоби X стотици милиони долари за отказ да упражнява цензура. ЕС трябва да подкрепя свободата на словото, а не да атакува американски компании", написа Ванс в X. "Много съм благодарен", отговори Мъск.

Когато беше попитана за забележките на Ванс, Виркунен каза пред репортерите: "DSA няма нищо общо с цензурата, това решение е за прозрачността на X."