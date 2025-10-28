Социалната мрежа, някога известна като Twitter, тихо разкри, че домейнът twitter.com предстои да бъде "пенсиониран".

През юли 2023 г. Илон Мъск обяви, че Twitter ще бъде ребрандирана като "X" и че логото с птицата ще бъде премахнато, процес който сега достига своя финал с окончателното заличаване на един от най-разпознаваемите домейни в историята на интернет.

Като първа стъпка компанията изисква всеки, който използва хардуерен ключ за сигурност или passkey, да се регистрира отново до 10 ноември, в противен случай достъпът ще бъде блокиран.

От Twitter към X: Краят на една ера

"Всички основни системи вече са на X.com", публикува мултимилиардерът технологичен магнат преди дни. С тази промяна всички twitter.com URL адреси вече се пренасочват към съответния адрес на x.com.

Илон Мъск придоби платформата през 2022 г. и започна процес на ребрандиране, преименувайки я просто на X. Процесът не мина особено гладко, като даже в момента на писането на този материал страницата за вграждане на публикации от социалната мрежа беше на twitter.com. Вероятно за много вътрешни системи и външни интеграции важи същото.

Това обаче не интересува твърде много Мъск, който преследва 25-годишна мечта. През 1999 г. той притежаваше X.com като домейн на компания за разплащания - но след обединение с PayPal и вот на недоверие от борда както брандингът, така и бъдещият най-богат човек в света изчезнаха от картината.

През 2017 г. Мъск откупи домейна обратно с мотива, че му носи сантиментална стойност. Няколко години по-късно обаче X се превърне в знаме на опитите му да създаде супер приложение за всеки случай от живота по модела на китайското WeChat. Трудно е да се каже, че е постигнат твърде голям прогрес.

Защо Twitter беше толкова важен

Twitter не беше просто социална мрежа. Синята птица съществуваше от създаването на сайта през 2006 г. Съоснователят Биз Стоун каза, че е нарекъл птицата Лари Т. Бърд в чест на NBA легендата Лари Бърд.

За почти две десетилетия Twitter се превърна в глобален "градски площад" - място, където новини се разпространяваха в реално време, организираха се революции, знаменитости комуникираха директно с феновете си, а политици обявяваха програмите си.

Домейнът twitter.com стана толкова вплетен в дигиталната култура, че самият акт на публикуване се нарече "туитване" - глагол, който влезе в речниците по целия свят. Платформата промени начина, по който консумираме новини, участваме в обществени дискусии и дори как политиците и корпорациите комуникират с публиката.

Съпротивата срещу промяната

Много потребители продължават да отказват да наричат сайта X. "Все още Twitter", публикува в петък Маркес Браунли, популярен технологичен влогър и подкастър.

Потребителите бързо отбелязаха, че пенсионирането на домейна почти гарантирано ще счупи огромен брой неща. Забавно (или не), автоматичната замяна на twitter.com с x.com от страна на X в туитовете доведе до безсмислени публикации дори от собствените акаунти на компанията.

Въпреки че X не расте (X седи на 250 милиона дневни активни потребители от ноември 2022 г.), също така не се свива, което предполага, че нито един от различните му конкуренти все още не е заел наистина мястото му.

Една от причините е, че отливът на по-умерени във възгледите си потребители се балансира с връщането на изгонени по-рано радикални инфлуенсъри и тяхната фен база.

Как ще изглежда X след Twitter очевидно ще стане ясно след няколко дни.