Чашата вино е елегантна. Течността изпълва стъклото и ароматът превзема сетивата. Не е случайно, че от древни времена на тази напитка са приписвани магически свойства. В реалността обаче няма нищо свръхестествено - има много работа.

Качественото вино е продукт на месеци усърден труд из лозовите масиви, последван от важни технически процеси. Достатъчна е обаче една градушка, слана или суша в неподходящия момент и реколтата ще е провалена.

Не е случайно, че според мнозина специалисти виното е най-"трудният" алкохол от гледна точка на производството. Когато това е твоят бизнес, изправянето пред разнообразните рискове просто няма как да бъде оставено на случайността.

Много добре разбират това в изба "Домейн Трифонов". Разположена в село Песнопой, недалеч от Хисаря, от 17 години тя предлага продукцията си у нас и в чужбина.

Бизнес без вредни добавки

"Винарната е бутикова, семейна, изградена с цел да произвежда малки партиди висококачествени вина. Избеното помещение е под земята, в скалите, което създава условия за целогодишно поддържане на постоянна температура, подходяща за отлежаване на висококачествени вина", обяснява пред Money.bg Мариана Милтенова, която е съдружник във винарната.

Продукцията е изцяло натурална - без добавени захар, алкохол или аромати. Освен класически вина от грозде, "Домейн Трифонов" предлага и уникални напитки от арония, медовина, череши и малини.

Организират се посещения на групи и индивидуални гости за дегустации.

Плодовете са в основата и на друг бизнес на "Домейн Трифонов". От 5 години компанията произвежда био сокове. Те се правят от студено пресовани плодове - без никакви добавки. У нас те са достъпни както в различни вериги за био храни, така и чрез собствени онлайн магазини.

"Изнасяли сме сокове за Гърция, Обединени арабски емирства, Кралство Саудитска Арабия, Англия, Кувейт, САЩ, Германия, Чехия, Полша и Норвегия", посочва Милтенова.

През тази година "Домейн Трифонов" са имали и голяма поръчка за Австралия, но не са успели да я изпълнят заради измръзването на огромната част от овошките през пролетта. Това е ярко напомняне колко уязвим може да бъде земеделският бизнес.

Когато природата диктува правилата

"Както за производителите от лозаро-винарския сектор, така и за производителите на плодове и зеленчуци е много важно да намерят подходящ застрахователен партньор, защото тези производства са изложени на много големи рискове от измръзване, осланяване, градушки, а през последните години - и с настъпилите климатични промени, които водят до незапомнени засушавания или наводнения", категорична е Милтенова.

В "Домейн Трифонов" са изживявали ситуация, в която буквално за минути всичките им усилия да отидат на вятъра. През 2010 г. за първи път очакват 100 тона череши от градината си - плодът е в много добро състояние, а реколтата се очаква да се реализира на добра цена. На 25 май същата година обаче унищожителна градушка съсипва всичко.

"Не получихме очаквания приход и печалба и това ни върна много назад. Чрез сумата по застраховката, която получихме, успяхме да оцелеем и да продължим", разказва Милтенова.

Партньорство, което носи спокойствие

Освен реколтата, самата изба се застрахова още от изграждането си насам, а същото важи и за техниката, както и за всички останали дълготрайни активи, нови инвестиции и продукция за износ. "Да застраховаш цялата си реколта е допълнителна инвестиция, но тя ти дава някакво спокойствие и сигурност, че при неочаквани негативни събития можеш да разчиташ на подкрепа", обобщава съдружникът в "Домейн Трифонов".

По думите ѝ е важно застрахователят да познава земеделското производство - особено в детайли като оценяването на щетите след различни природни явления.

Generali е застраховател на "Домейн Трифонов". Кои са основните фактори за избора на винарната? "Компетентността и отзивчивостта на застрахователния агент. Тя стриктно следи сроковете за изтичане на застраховките и ни информира своевременно, проявява търпение и ни консултира професионално за всички възможни рискове и събития, които Generali предвиждат в своята работа", отговаря Мариана Милтенова.

Гроздето за тазгодишната реколта вече е събрано и ще измине дълъг път, докато се превърне във вината на "Домейн Трифонов". Буквално до първата наздравица ще има непредвидени ситуации. Въпросът е да бъдеш подготвен за тях и да имаш зад гърба си партньор, който да ти дава най-важното: спокойствие.