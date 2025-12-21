Да, много е удобно. Включваме телевизора и директно избираме - интерактивна цифрова телевизия, стрийминг платформа по наш избор или някакво съвсем друго приложение. Голям избор, 4K HDR и няма стърчащи кабели.

Проблемът е, че грамадният мултимедиен властелин на вашия хол е много вероятно да ви следи. На практика всички големи производители на смарт телевизори събират, обработват и препродават потребителски данни. Специален софтуер автоматично разпознава какво и кога гледате, а всякакви други интеракции биват надлежно описвани и изпращани към сървъри на другия край на света.

Даже и да приемем, че нямате какво толкова да криете, усещането не е приятно. Какви обаче са алтернативите в наши дни?

Телевизор без операционна система?

Това е логичен, но изненадващо труден вариант. Още в зората на "умните" телевизори големите производители и маркетинговите им отдели направиха всичко по силите си, за да приемем, че операционната система е задължителна. Откакто софтуерните платформи активно се монетизират, вече е почти невъзможно да намерите друг вариант.

Тоест, възможно е, но определено не искате. Все още в най-ниския ценови клас има модели на безименни марки, които нямат операционна система, но това означава да направите грамаден компромис с качеството на картината и звука.

Все още не е напълно невъзможно да намерите залежали по-стари маркови модели, включително с вече неактуална операционна система (т.е. без събиране на данни), но пък тогава ще се сблъскате с цял куп други проблеми по линия на софтуера и поддръжката.

Да минем офлайн

Даже и най-новият смарт телевизор може да работи в офлайн режим - макар и с голямо нежелание. Как обаче да стигне съдържание до него?

Цифрова телевизия по коаксиална свързаност се предлага от все по-малко доставчици у нас, а дигитализацията на ефирната телевизия в България е един от най-скъпите провали на технологичния ни преход - след като бяха хвърлени милиони за нея, в момента можете безплатно да гледате с антена максимум 10 канала и то ако сте в София, иначе са по-малко.

Ако искате повече телевизии или да използвате стрийминг платформи, евтиният вариант ще е да разчитате на Android приемник или tv stick, които е твърде вероятно да са пълни със същите шпионски функционалности, от които се опитвате да избягате. Това е особено валидно за моделите, които се предлагат онлайн с обещанието за безплатен достъп до премиум съдържание. Бягайте надалеч от тях.

Елитната опция е Apple TV. Телевизионната хардуерна платформа на Apple е водеща откъм екосистема, потребителско изживяване и защита на личните данни, но приемникът е доста скъп и освен това поне към момента нито един от трите големи телекоми у нас няма свое ТВ приложение за него. Ако обаче българското съдържание не ви интересува и имате парите - това е добър вариант.

Алтернативата е свързана с другите устройства, които имате в дома и джоба си. Повечето български и чуждестранни стрийминг и телевизионни платформи имат поддръжка на screen cast в смартфон приложенията си или най-малкото можете да проектирате екрана на телефона си на телевизора.

Проблемът тук е че понякога има ограничения за максималната резолюция на картината, предавана към по-големия екран, а и може да се окаже проблематично да използват смартфона си за друго, докато гледате. Възможно е да има и други рестрикции, свързани с абонаментния план.

Така стигаме до лаптопа. Ако имате относително съвременна машина, през браузър ще можете да използвате всяка от основните стрийминг и тв платформи с максималното възможно качество - но с много по-малко рискове за личните ви данни. Трябва само да си осигурите подходящия кабел за връзка с телевизора.

Има и безжични опции, които не изискват Wi-Fi връзка, но качествените трансмитери са относително скъпи и по-скоро не са за домашна употреба.

Най-запалените могат да си направят специален мултимедиен компютър с компактна PC или даже Raspberry Pi-базирана конфигурация. Възможностите откъм операционни системи и софтуер са практически неограничени, но първоначалната инвестиция на време за конфигурирането на системата не е за всеки.

В заключение - да, варианти за цифрова телевизия и стрийминг с по-малко следене има, но определено производителите правят използването им понякога доста предизвикателно.