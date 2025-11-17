Съд в Калифорния нанесе сериозен удар на Apple в края на миналата седмица, осъждайки технологичния гигант да плати на компанията Masimo $634 милиона поради факта, че Apple Watch нарушава патенти за пулсова оксиметрия.

Спорът датира от 2020 година, когато Masimo обвини Apple, че е наела служителите ѝ и е присвоила иновации в пулсовата оксиметрия. Водеха се и процеси, свързани с търговски тайни и дизайн патенти, но те се увенчаха с успех за струващия $4 трилиона технологичен дизайн.

Сега обаче бяха уважени и четирите заявени патентни претенции, свързани с технологията за измерване на кислорода в кръвта в приблизително 43 милиона часовника, продадени между 2020 и 2022 година.

Журито се съгласи с оценката на Masimo за нанесените щети, след като Apple твърдеше, че трябва да плати само между $3 милиона и $6 милиона. Делото се фокусира върху въпроса дали Apple Watch отговаря на определението за устройство за наблюдение на пациенти според патентното право - решение, което журито взе в полза на Masimo.

Apple заяви, че "не е съгласна с вердикта и ще обжалва", докато Masimo нарече изхода "значителна победа в продължаващите ни усилия да защитим нашите иновации и интелектуална собственост".

Междувременно, Комисията за международна търговия на САЩ (ITC) съобщи, че ще разследва дали новите Apple Watch все още нарушават патентите на Masimo. ITC блокира вноса на смарт часовниците след установяване на патентно нарушение.

Apple премахна функцията за измерване на кислорода в кръвта, за да спази забраната, след което пусна нова версия, която обработва измерванията на свързан iPhone, а не на самия часовник.

ITC определи шестмесечен срок за решение дали новата имплементация нарушава първоначалните ограничения за внос. Разследването ще провери дали комбинацията от Apple Watch и iPhone отново използва патентованата технология.

Задават се промени на върха

Докато компанията се бори в съда, за да запази смарт часовниците си на пазара, ръководството ѝ е в навечерието на най-голямото разместване от близо 15 години насам. Според информация на FT главният изпълнителен директор Тим Кук се подготвя потенциално да напусне позицията още следващата година.

Джон Тернъс, старши вицепрезидент по хардуерното инженерство на компанията, се откроява като водещ кандидат да наследи Кук, който навърши 65 години по-рано този месец и ръководи технологичния гигант повече от 14 години.

Тернъс, на 50 години, се присъедини към екипа за дизайн на продукти на Apple през 2001 г. и прекара повече от две десетилетия в оформянето на хардуерното портфолио на компанията. Понастоящем той ръководи цялото хардуерно инженерство, включително iPhone, iPad, Mac, AirPods и програмата за персонализирани чипове на Apple.