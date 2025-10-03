Apple Watch Ultra 3 е последният флагман в серията смарт часовници на технологичния гигант. Той е създаден за спортисти и авантюристи, но може да е полезен за всеки модерен човек, който има нужда от асистент в ежедневието си. Дали наистина е по-добър от предходните генерации? Нека разгледаме по-подробно описание на модела.

Дизайн и дисплей

Размерите няма да ви изненадат - това са добре познатите 49 мм височина, 44 мм ширина, 12 мм дебелина. Покритието отново е от титан, който се използва в космическата индустрия. Цветовете, в които се предлага, са естествен и черен. Това повишава здравината и предлага премиум усещане.

Що се отнася до дисплея, Apple Watch Ultra 3 е с Always-On Retina LTPO3 OLED, с резолюция 422x514 пиксела и пикова яркост до 3000 нита. Технологията LTPO3 позволява по-широк ъгъл на видимост, по-добро представяне на Always-On режима и ефективна консумация на енергия. Тоест можете да виждате всичко, дори когато сте на слънце, и да използвате редица визуални възможности за спорт и навигация. Яркостта е достатъчна да се използва при силно слънце и дейности на открито.

Както обикновено, за производството му са използвани рециклирани материали с изцяло възобновяема енергия, но този път - със 100% фибри в опаковките. Това показва ангажираността на Apple към устойчивото развитие, което е много важно за голяма част от потребителите днес.

Пълни технически спецификации на Apple Watch Ultra 3

Нека ги изброим накратко:

Процесор: S10 чип, който е по-компактен и енергоефективен спрямо предходния S9. Осигурява по-бърза работа на приложенията и плавна навигация.

Свързаност: GPS + Cellular, 5G, двубандов GPS за прецизно проследяване и сателитна комуникация за извънредни ситуации.

Батерия: До 42 часа нормална употреба, до 72 часа в режим с ниска консумация и до 35 часа тренировки на открито, ако използвате мобилна връзка в режим на ниска мощност с по-малко GPS и показания за пулс. Поддържа бързо зареждане - с 15 минути зареждане получавате нови 12 часа употреба. А ако искате просто да издържи през нощта, достатъчни са 5 минути на зарядното, за да си осигурите 8 часа проследяване на съня.

Функции за спорт: Мултиспортни тренировки, автоматично превключване между бягане, плуване и колоездене, персонализирани интервали, точки за ориентиране с приложението Compass. Тези функции са насочени към активни спортисти, но могат да донесат приимущества и на обикновения потребител.

Здраве и благосъстояние: ЕКГ, измерване на кислорода в кръвта, Vitals за усъвършенстван мониторинг на съня и сънната апнея, известия за сърцебиене, хипертония и кардио фитнес, проследяване на менструален цикъл и овулация, измерване на температурата.

Разлики с предходните модели

Както се очаква, третото поколение има няколко подобрения спрямо Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch Ultra, а именно:

Дисплеят запазва яркостта на втората генерация, но за пръв път е широкоъгълен и използва LTPO3. Освен това има по-добра резолюция и по-голяма площ - 1245 кв. мм срещу досегашните 1185.

Процесорът е по-мощен от предходните, с по-добра енергийна ефективност.

Комуникация: Ultra 3 за пръв път поддържа сателитни SOS съобщения и 5G съвместимост.

Батерията е с 8 часа по-издръжлива, а също така се зарежда до 80% с 15 минути по-бързо от преди.

Известията за здраве също са повече, а сензорите са по-усъвършенствани.

В производството на смарт часовника този път са вложени цели 100% рециклиран титан в корпуса (срещу 95% в предишната генерация), 95% рециклиран литий в батерията и 80% рециклирана стомана във високоговорителя, каквито липсваха в предходните генерации.

Най-общо казано, може би си струва да се сдобиете с Apple Watch Ultra 3, ако имате нужда от по-издръжлива батерия, по-добри възможности за проследяване на здравето и по-сигурна сигнализация при извънредни случаи.