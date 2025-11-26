Венецуелската агенция за гражданска авиация (INAC) реагира остро на решението на редица международни превозвачи да спрат полетите си до страната след сигнал от САЩ за засилени рискове за безопасността, предава El País. Властите в Каракас заплашват да отнемат правата за трафик, тоест разрешенията за кацане и излитане, ако авиокомпаниите не възобновят спряните маршрути.

INAC е дал 48-часов срок на испанските Iberia, Air Europa и Plus Ultra. Полети над Венецуела спряха също Latam, Gol, TAP и Turkish Airlines. Всички те реагираха на предупреждението, издадено в петък от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), която акцентира върху сериозни рискове във венецуелското въздушно пространство.

Испанският доставчик на аеронавигационни услуги Enaire също е предупредил превозвачите да бъдат изключително внимателни. Повишеното американско военно присъствие в Карибския басейн, оправдано от администрацията на Доналд Тръмп с борба срещу наркотрафика и тероризма, създава заплахи за полети на различни височини в зоната на полетна информация на северния град Майкетѝя, която обхваща голяма част от венецуелското небе и южната част на Карибско море.

Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) призова замесените държавни органи да си сътрудничат по-ефективно и да предоставят по-голяма яснота на авиокомпаниите, опериращи в региона. Организацията подчерта, че прекъсването на полетите е превантивна мярка, предприета след препоръките на FAA и потвърдена от испанските власти. IATA напомня, че става дума за временни решения, основани на подробни оценки на риска и съобразени с международните стандарти за безопасност от Чикагската конвенция.

Ако венецуелската страна изпълни заплахата за отнемане на оперативните права на авиокомпаниите, спрели дейност, това най-силно ще навреди именно на Венецуела, като допълнително ще ограничи и без това слабата ѝ въздушна свързаност, предупреждават от IATA. Асоциацията уверява, че превозвачите са готови да се върнат, веднага щом условията за безопасност го позволят.

Iberia спря полетите между Мадрид и Каракас още в събота - линията, която обслужва ежедневно, с изключение на петък и неделя. В понеделник Air Europa също преустанови маршрута си, който включваше пет седмични връзки.

Превозвачът вече отмени планираното заминаване от Мадрид за Каракас във вторник следобед, както и обратния полет към Испания. Air Europa засега не посочва дата за възстановяване на полетите. Plus Ultra е отменил вчерашната си връзка до Каракас и анализира следващите си стъпки.